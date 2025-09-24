Se še splača delati? Nadomestila za brezposelne se višajo, ob znesku vas bo kap

Na Zavodu RS za zaposlovanje so potrdili, da so pripravljeni na uveljavitev novele zakona o urejanju trga dela, ki je začela veljati v soboto. Ključna novost? Višja denarna nadomestila za brezposelne, ki bodo od 1. januarja 2026 vezana na minimalno plačo.

Mesečno nadomestilo celo do 1661 evrov!

Generalna direktorica zavoda Greta Metka Barbo Škerbinc je poudarila, da bo najnižji znesek nadomestila znašal 70 odstotkov bruto minimalne plače, najvišji pa 130 odstotkov. Ta bo nato postopoma padal do 80 odstotkov minimalne plače.

Trenutno (do 31. decembra 2025) znaša bruto minimalna plača 1.277,72 evra, kar pomeni: najnižji znesek bo približno 894 evrov bruto, najvišji znesek pa približno 1.661 evrov bruto.

Zavod bo že v začetku prihodnjega leta vsem upravičencem poslal nove odmerne odločbe, da bodo vedeli, koliko bodo prejemali.

Že to jesen, oktobra ali novembra, pa načrtujejo tudi spletni kalkulator, bo vsem zainteresiranim omogočal informativni izračun novih zneskov.

Zaščita delavcev in večja pravičnost

Novela zakona odpravlja člen o višjem nadomestilu za obmejne delavce – prav ta določba je bila razlog, da je zakon grozil končati na referendumu. Vendar pa je v postopku že sprememba, ki uvaja prehodno obdobje: višje nadomestilo bo veljalo, dokler se ne izenači z novimi, zakonsko določenimi zneski.

Poleg tega se spreminja tudi višina plačila v javnih delih – najnižja plača bo določena v višini minimalne, spremenjen pa je tudi sistem subvencij za zaposlitev, ki bo odvisen od izobrazbe, razvitosti regije in strukture brezposelnih.

Spodbude za starejše in ranljive skupine

Novela prinaša še dodatne ukrepe: starejšim od 59 let bo zavod ob sklenitvi pogodbe za polni delovni čas do izteka pravice do nadomestila izplačeval spodbudo v višini 40 odstotkov nadomestila, največ za leto dni. Uvaja se tudi zaposlitvena podpora za ranljive skupine, ki bo pomagala pri ohranitvi zaposlitve in reševanju morebitnih sporov z delodajalci.

Tudi spremembe za študente, upokojence in delodajalce

Zakon prinaša pravno podlago za lažje posredovanje dela dijakom in študentom ter podaljšuje rok za opravljanje izpita iz slovenskega jezika za tujce v primerih višje sile. Upokojenci bodo po novem lahko opravili 85 ur začasnega dela mesečno (zdaj 60), dviguje pa se tudi dovoljeni letni dohodek. Strožja pravila prihajajo tudi za agencije za posredovanje dela – od leta 2026 bodo morale imeti podružnico v Sloveniji in bančno garancijo v višini 100.000 evrov.