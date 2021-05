Dobra novica: z Brnika tudi nova poletna destinacija

Transavia v Amsterdam (predvidoma od 20. maja),

SunExpress v Antalijo (predvidoma od 18. junija),

Brussels Airlines v Bruselj (predvidoma od 31. maja),

Wizz Air na letališče Bruselj-Charleroi (predvidoma od 14. junija),

EasyJet v London na letališči Gatwick (predvidoma od 28. maja) in Luton (predvidoma od 2. julija),

British Airways v London na letališče Heathrow (predvidoma od 21. junija),

LOT Polish Airlines v Varšavo (predvidoma od 2. maja),

Finnair v Helsinke (predvidoma od 2. julija) in

Swiss International Airlines v Zürich (predvidoma od 3. junija).

Številni čarterski poleti na vidiku

Avgusta v Madrid neposredno iz Ljubljane

Pandemija močno vpliva na potovanja po svetu. Čeprav smo v zadnjih tednih videli, da tudi Slovenci zdaj že kar množično potujejo, situacija še ni v starih tirnicah, zato je še vedno malo povezav z evropskimi prestolnicami z ljubljanskega letališča.Trenutno so redne tedenske povezave z Moskvo, Parizom, Beogradom, Frankfurtom in Carigradom. Na Fraportu Slovenija upajo, da bo poleti večja frekvenca letov na več destinacij. Za zdaj so predvidene te povezave v poletnih mesecih:Poleg zgoraj omenjenih bodo poleti bržčas okrepljeni čarterski leti. Na Fraportu pišejo takole (nelektorirano): »Po sedanjih načrtih in ob ugodnih razmerah za ponovno oživitev počitniškega turizma, bo čarterski promet v poletnem obdobju stekel v večjem obsegu kot preteklo sezono. Turistične agencije bodo z Brnika organizirale potovanja na grške otoke, v turško Antalyo, v egiptovski Sharm-El-Sheikh in Hurghado, v Barcelono, na Madeiro in Tenerife. «Na spletni strani LetimozBrnika pa sporočajo tudi, da bo avgusta iz Ljubljane redno moč leteti v Madrid (nelektorirano). »Letalski prevoznik Iberia je pred približno desetimi dnevi pripravil akcijo, kjer smo uporabniki Facebooka lahko glasovali za novo poletno destinacijo v katero se bo letelo iz Madrida. Po odličnem odzivu je bilo kar nekako pričakovati, da bo izbrano prav naše glavno mesto, ki je prehitelo številne atraktivne destinacije.« Predvideni leto so od 2. do 23. avgusta ob ponedeljkih in petkih. Na spletu pa je že mogoče opraviti rezervacijo.Pri tem je treba opozoriti, da za potovanje v tujino še vedno veljajo strogi ukrepi. Po navadi morajo potniki opraviti tudi več PCR- testov, ti pa morajo seveda biti negativni.