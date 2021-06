Krek: Če se bomo pocepili, nas čaka nas dobra jesen

Kako kaže s precepljenostjo?

Kako bo jeseni?

V nedeljo so ob 1.023 PCR-testih potrdili 24 primerov okužbe z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 2,3 odstotka in je bil manjši kot v soboto (6,6 odstotka). Trenutno je aktivnih primerov 2.740.V bolnišnici je 134 covidnih bolnikov, 42 jih potrebuje intenzivno zdravljenje. Umrli sta dve osebi.Po podatkih Nijz je bilo z enim odmerkom cepiva do zdaj cepljenjih 768.080 oseb, z dvema pa 547.495. Delež precepljenih pri nas zdaj znaša 26,1 odstotka.O aktualnem stanju glede covida je na novinarski konferenci danes spregovoril direktor NIJZ»S poletjem se zmanjšuje število okuženih s covidom. V svetovnem merilu zadnjih tednih pada število okuženih, vendar pa nam zemljevid kaže, da se južna polobla pomika v zimski čas, Južna Amerika je precej obremenjena s covidom. Če gledam evropsko povprečje, v zadnjem tednu število počasneje pada, a trend je pozitiven.«Po Krekovem mnenju se bo ta val izpel do sredine julija. »Glede na evropske kazalnike je oranžna le koroška regija, ostale slovenske regije pa so še vedno v rdeči fazi po evropskih merilih. Vendar pa je Slovenija zelo napredovala.«Slovenija ima lep trend navzdol, že dolgo nismo imeli tako lepe številke, je še poudaril Krek. Situacija je tako vsak dan boljša. Prav tako se znižuje število umrlih, ki se je zlasti v domovih za starejše znatno znižalo tudi po začetku cepljenja. Krek je nagovoril lokalne skupnosti, da poiščejo zlasti starejše, ki bi se želeli cepiti, a nimajo možnosti prevoza, naj jim pomagajo.S prvim odmerkom je za zdaj cepljenih 37 odsotkov ljudi, z drugim pa 26 odstotkov. V populaciji nad 18 let je s prvim odmerkom cepljenih 44 odsotkov in z drugim 32 odstokov, če pa k temu prištejemo še prebolele, delež cepljenih znaša že 56 odstotkov ljudi. Na prvi odmerek sicer čaka še nekaj več kot 25.000 ljudi. Krek tudi meni, da bo tudi 60-odstotno precepljenost Slovenija zmožna doseči, morda že do konca meseca.Krek je povedal tudi, da zbirajo tudi že prijave za mladoletne. Po mnenju strokovne skupine se lahko cepijo starejši od 12 let, s cepivom Pfizer. Kot pravi Krek, bodo cepilni centri organizirali cepljenje tudi za najstnike, ko bo število prijav dovolj veliko.Cepljenje bo po številnih krajih znova potekalo tudi brez naročanja, ljudje naj bodo pozorni na urnike cepilnih centrov, je še nagovoril Krek.Do sredine julija naj bi se ta val dokončno izpel, a le če nas vmes ne doleti kaj nepredvidljivega, pravi Krek. Tudi v napovedih za jesen je ostal previden: »Pri tem virusu nikoli ne veš kje si. Ta virus ima veliko sposobnost variabilnosti, izredno dobro se prilagaja okolju. Zakaj gre pri nas na boljše? Zaradi cepljenja, dosegli smo točko, kjer cepljenje pomembno vpliva na zaščito prebivalstva. Virus se tako težje širi, ostal bo na tej ravni tudi čez poletje. Jesen pa je neznanka, lahko dobimo nov sev, ki bo bolj variabilen ali sev, na katerega cepiva ne bi učinkovala. Tudi vreme pomembno vpliva, več se zapiramo v prostore, več smo skupaj. Več poudarka bo treba dati prezračevanju. Virus je živo bitje, se prilagaja, vsak ukrep, ki ga uvedemo, skuša zaobiti. Če se bomo dobro pocepili, nas čaka dobra jesen.«