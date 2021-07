Dobra novica: takšno gospodarsko rast napovedujejo Sloveniji

Evropska komisija je Sloveniji za letos napovedala 5,7-odstotno rast bruto domačega proizvoda (BDP), kar je 0,8 odstotne točke več, kot je predvidela v spomladanski gospodarski napovedi. Za prihodnje leto pa ji je napovedala petodstotno rast, kar je 0,1 odstotno točko manj kot v majski napovedi. Rast med drugim poganjajo potrošnja in naložbe.



Medtem ko je Bruselj maja Sloveniji za letos napovedal gospodarsko rast v višini 4,9 odstotka in za leto 2022 v višini 5,1 odstotka, ji zdaj za letos napoveduje 5,7-odstotno rast, prihodnje leto pa petodstotno.



Okrevanje slovenskega gospodarstva podpirajo močna rast zasebne potrošnje, naložbe in izvoz, zlasti izvoz blaga v obsegu, ki presega predkrizno raven. Na splošno vpliv krize še naprej blažijo obsežni vladni ukrepi v podporo zaposlovanju in likvidnosti podjetij, je v danes objavljeni gospodarski napovedi zapisala Evropska komisija.



Komisija je sicer že v spomladanski napovedi zapisala, da slovensko gospodarstvo spodbuja predvsem domača potrošnja, ki se krepi, pričakovati pa je tudi rast investicij tako v javnem kot zasebnem sektorju.



Evropska komisija letno objavi dve celoviti napovedi, spomladansko in jesensko, ter dve vmesni, zimsko in poletno, ki ne vključujeta podatkov o javnih financah.

