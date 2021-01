Dobra novica: danes je nakazovala država

Danes se je več kot 37.000 upravičencev razveselilo, ko so pogledali na svoj bančni račun. Z vlade so sporočili, da so izplačali mesečni temeljni dohodek za obdobje oktober–december 2020. Danes ga je prejelo 37.142 upravičencev, 1407 upravičencem pa so nakazali izgubljen dohodek zaradi karantene ali varstva otrok.



»V skladu z Zakonom o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) upravičencem za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka, ki so do 31. 12. 2020 vložili izjavo, da zaradi posledic epidemije COVID-19 ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po zaključku epidemije COVID-19, ter izpolnjujejo druge zakonske pogoje, nakaže Finančna uprava mesečni temeljni dohodek (MTD) za obdobje oktober – december do 10. 1. 2021. Na tej podlagi je Finančna uprava danes (8. 1. 2021) izvedla nakazilo tretje tranše 37.142 upravičencem, v skupnem znesku 47.427.341,77 evrov,« so zapisali (nelektorirano) pri vladi v sporočilu za javnost.



V skladu z omenjenim zakonom je finančna uprava v današnji tretji tranši nakazala tudi delno povrnjen izgubljeni dohodek zaradi karantene ali obveznosti varstva otrok za obdobje oktober–december. Tokrat je dohodek prejelo 1407 samozaposlenih, družbenikov in kmetov v skupnem znesku 1.185.000 evrov. Sredstva so prejeli tisti zavezanci, ki so vlogo vložili do 31. decembra 2020 in ki so izpolnjevali zakonske pogoje.