Dobra družba da odlično kapljico

Potem ko so že pred časom, ko je potekal tradicionalni pohod Od kleti do kleti v Sovjaku v občini Sveti Jurij ob Ščavnici, ki ga prirejajo vinogradniki Sovjaka, poskrbeli za začetek urejanja kovaške ograje pri vinski trti – potomki modre kavčine v Sovjaku –, so vinogradniki in kovači zdaj svoje delo dokončali.

Ograjo so skovali v delavnici.

Dokončne postavitve ograje, ki sta jo organizirala predsednik in podpredsednik Cehovskega društva kovačev Slovenije Alojz Vrbnjak iz Peker pri Mariboru in Janez Mir iz bližnjega Grabonoša, so se udeležili tudi župan občine Sv. Jurij ob Ščavnici Anton Slana, predsednik in viničar Društva vinogradnikov Radgonsko-Kapelskih goric Milan Kolarič in Anton Golnar, društvena vinska kraljica Taja Zupan ter še nekateri vinogradniki in kovači. In če je v vinogradu vesela družba, seveda teče tudi odlična kapljica.

Denar je zbral ceh

Trta, ki je zdaj zaščitena s kovinsko ograjo, je pri znameniti Golnarjevi (Čehovi) kleti, stari klüčaji, kriti s slamo. Pred časom so kovaški mojstri iz celotne Slovenije, ki jih je žal vedno manj, pod vodstvom domačega mojstra Janeza Mira skovali ograjo, ki zdaj obdaja potomko najstarejše vinske trte z Lenta.

Janez Mir je ponosen na svoj poklic in vseskozi izdeluje vrhunske umetnine. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

Prvotno so jo nameravali izdelovati pred očmi obiskovalcev, a so se zaradi dežja izdelavi posvetili v delavnici podjetnika Mira. Za delo so poprijeli kovači iz Cehovskega društva kovačev Slovenije. V nadaljevanju jo je mojster Mir dal v nadaljnjo obdelavo na cinkanje in barvanje, nato pa so jo namestili na betonske temelje. Ograja, za katero so denar zbrali v okviru cehovskega kovaškega društva, je vredna okoli 4000 evrov.