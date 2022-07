Dobili so častno krajanko

Tukajšnja krajevna skupnost ima konec junija svoj praznik. V njegovo počastitev se je zvrstilo več prireditev, vključno s slavnostno sejo sveta krajevne skupnosti s podelitvijo priznanj v dvorani Hmeljarskega doma Šempeter.

Sejo je z uvodnim pozdravom začela povezovalka programa Polona Ramšak. Po himni, ki so jo zapeli učenci OŠ Šempeter pod vodstvom zborovodkinje Katje Florjančič, in še treh pesmih je zbrane nagovorila predsednica Sveta KS Šempeter Zdenka Jan.

Več priznanj

Svoj delež je k slovesnemu dnevu dodal župan Janko Kos, ki je spregovoril o skupnih načrtih in izzivih v občini in krajevni skupnosti. Priznanja KS Šempeter so podelili Miroslavi Vidrih, Jožefu Škafarju, Darji Čop Sedminek. Priznanja mladim za izjemne uspehe Ani Jan (za športne dosežke), Brini Pajer, Brinu Kunstlju, Jeri Sedminek, Naji Škrabar, Tini Udrih, Miljanu Matiću (državni prvaki na področju znanja iz prve pomoči) in mentorici Boženi Svet.

Grb krajevne skupnosti sta dobila Valentina Štorman za uspešno vključevanje predšolskih otrok v društvene aktivnosti in Anton Fužir za vsestranske aktivnosti v društvu upokojencev. Po nastopu ansambla Slovenski pjebi je najvišje priznanje z nazivom častna krajanka prejela Ivica Čretnik, ki je vse življenje vpeta v delo kraja, zadnjih 12 let tudi kot predsednica TD Šempeter.