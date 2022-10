Dobili smo novega bogataša: do 15. decembra ima čas, da prevzame denar

Čeprav je o loteriji napisanih in povedanih že veliko takšnih ali drugačnih resnic, tudi ta, da človek prej naleti na brejega bika, kakor da bo zadel na lotu, se za zdaj neznani novi slovenski bogataš lahko takšnim domislicam samo nasmeji. V nedeljo zvečer je bila namreč v igri loto, ki jo organizira Loterija Slovenije, izžrebana prva sedmica letos. In njena vrednost ni nezanemarljiva. Tisti, ki je svoj dobitni loto listek vplačal prek spletne strani, bo namreč lahko v žep pospravil kar 5 milijonov evrov.

Loto igra 55 odstotkov polnoletnih prebivalcev Slovenije. Foto: Marko Feist

No, ne povsem, kajti še preden bodo na njegov račun nakazali dobitek, bodo morali odšteti še 15 odstotkov davka od iger na srečo. In za 750.000 evrov, kolikor bo znašal ta znesek, bo bogatejši proračun občine, kjer ima srečni dobitnik ali dobitnica stalno prebivališče.

Priljubljena igra

Oglas Loterije Slovenije leta 2015, ko je bila izžrebana prva rekordna sedmica. Foto: Marko Feist

Loto je med prebivalstvom Slovenije zelo priljubljena igra. Pravzaprav listek z loto kombinacijami vplača največ igralcev iger na srečo. Na Loteriji pravijo, da je najverjetneje zato, ker je izjemno preprosta igra za igranje. Vsak teden loto listek za žrebanji, ki potekata vsako sredo in nedeljo zvečer, vplača v povprečju več kot polovica (55 odstotkov) oziroma kar 950.000 polnoletnih prebivalcev Slovenije. Loto je tudi že tako ponarodela beseda za igre na srečo, da jo kot tako prepozna 99 odstotkov ljudi.

Sicer pa je vsak teden izžrebanih približno 20.000 loto dobitkov, največ je seveda tistih, ki so na svojih listkih obkrožili kombinacije z najmanjšimi vrednostmi dobitkov. V več kot šestdesetih letih prirejanja igre loto v Sloveniji je milijonske zneske dobilo že več kot 60 srečnežev. Samo v zadnjih desetih letih so igralci obkrožili dobitne kombinacije v velikosti 306 milijonov evrov. V tem času je bila kombinacija, ki se je na žrebanju izkazala kot dobitna sedmica, vplačana kar 46-krat. Največ sedmic je bilo vplačanih prav pred desetimi leti, leta 2012, ko jih je bilo izžrebanih kar trinajst.

Kot pravijo na Loteriji Slovenije, je bila včeraj izžrebana sedmica druga zmagovita loto kombinacija, ki je bila vredna 5 milijonov evrov, kar je najvišji možni znesek v igri loto. Najvišji možni dobitek so doslej vplačali leta 2015 v Kopru. Leta 2012 je nekdo, ki je loto listek vplačal v Mariboru, zadel 4,9 milijona evrov, 4,6 milijona evrov pa je bila vredna sedmica, ki je bila leta 2018 vplačana na Ravnah na Koroškem.

Milijona za državo in občine

Z igranjem lota so igralci v zadnjih desetih letih skupaj zbrali nekaj čez 109 milijonov evrov koncesijskih sredstev za delovanje invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij. V desetih letih je proračun države iz naslova davkov pridobil skoraj 52 milijonov evrov, proračuni slovenskih občin pa kar 23 milijonov evrov davkov od izplačanih dobitkov.

15. december je skrajni rok za priglasitev.

Srečnež ali srečnica, ki je v nedeljo zadel/a sedmico, ima do 15. decembra čas, da se priglasi na blagajni Loterije Slovenije in prevzame denar. Da se ne bi ponovila zgodba iz leta 2014, ko je nekdo vplačal in zadel dobitek lotko 6, vreden 1,3 milijona evrov. Listek je bil vplačan na pošti v Tacenski ulici v Ljubljani. Po intenzivnem, a na koncu neuspešnem iskanju dobitnika je Loterija dobitek vrnila v igro loto.