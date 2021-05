Dobili bomo novo stranko, tako se bo imenovala

V soboto, 8. maja, bo slovenski politični prostor dobil še eno stranko. Tega dne bo namreč v Mariboru potekal ustanovitveni kongres Stranke zelenih dejanj – Z.DEJ, je sporočil njen pobudnik Jure Leben.



Ustanovitev nove zelene stranke je Leben napovedal v začetku leta in razkril, da bo združila številne akterje na področju zelene politike. Leben, ki bo najverjetneje tudi predsednik stranke, je z mesta ministra za okolje in prostor, ki ga je zasedal v vladi Marjana Šarca, odstopil po škandalu s preplačano maketo, ki je v Kopru prikazovala potek drugega tira. V začetku letošnjega leta so ljubljanski kriminalisti vložili štiri kazenske ovadbe, povezane s sporno maketo, med osumljenci pa ni bilo Lebna.



Leben se je leta 2012 zaposlil na ministrstvu za kmetijstvo in okolje, leta 2014, ko se je pridružil novoustanovljeni stranki SMC, pa je bil kratek čas državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor, pristojen za področje okolja. Leta 2016 je prevzel položaj državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo in s tem vodenje največjega državnega infrastrukturnega projekta, gradnjo drugega tira.

