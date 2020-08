Do smrti branila družino

Grozljivo poletje Špele Grošelj: Skoraj je utonila, bila je v nezavesti (VIDEO)

Letošnje leto je za Špelo Grošelj pravi čustveni vrtiljak. Med karanteno je prekinila dolgoletno zvezo s fitnes trenerjem in športnim navdušencem Gregorjem Poljancem Kirschem, potem si je privoščila nekaj oddiha na morju, kjer pa se je končalo z nesrečo pri deskanju na vodi in Grošljeva je morala v dežurno ambulanto. Tam so ji zašili rano na glavi, dobila je štiri šive. Preberite