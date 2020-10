Do krompirjevih počitnic bi bilo lahko okuženih 50 tisoč Slovencev

Leon Cizelj. FOTO: IJS, Youtube, posnetek zaslona

Na Institutu Jožef Stefan (IJS) redno pripravljajo projekcije širjenja novega koronavirusa v Sloveniji, ki kažejo, kako bo naraščalo število dnevnih okužb ter število pacientov s covidom 19 v bolnišnicah, narejeno pa imajo tudi sicer grobo oceno tega, koliko Slovencev je dejansko okuženih z virusom, ki nam že skoraj vse leto kroji življenje.V zadnjih dneh ne narašča le število okužb, ampak tudi odstotek pozitivnih testov. Po zadnjih podatkih je okuženih več kot 5.400 ljudi. Gre za oceno, do katere pridejo tako, da seštejejo vse pozitivne teste v zadnjih 14 dneh (kolikor časa naj bi približno trajala kužnost). Po nekaterih ocenah, ki jih je omenjala tudi vodja vladne svetovalne skupine, je v resnici okuženih še najmanj trikrat več Slovencev, torej okoli 16 tisoč. Da je ta številka še nekoliko višja, predvidevajo na IJS. »Število dejansko okuženih je mogoče le (zelo na grobo) oceniti. Naša ocena je, da smo v prvem valu (pred julijem) imeli okoli 20.000, v drugem valu pa okoli 40.000 vseh. To prestavlja približno tri odstotke celotne slovenske populacije,« je za Slovenske novice povedal, vodja Odseka za reaktorsko tehniko na IJS.Preberite tudi:Glede na sedanjih več ko 5.000 (0,25 odstotka) s testi potrjenih aktivno okuženih na IJS ocenjujejo, da je trenutno kužnih okoli 20 tisoč ljudi oziroma odstotek celotne slovenske populacije. »Naj poudarim, da se število okuženih hitro veča in da utegnemo s sedanjo hitrostjo širjenja epidemije (podvojitev v približno v enem tednu) že pred krompirjevimi počitnicami imeti že več kot 50.000 kužnih (2,5 odstotka),« pravi Cizelj, ki je z nami delil osebno izkušnjo z videokonference s približno 40 ljudmi iz slovenske raziskovalne sfere. Eden je bil v karanteni zaradi lastnega pozitivnega testa, drugi pa zaradi pozitivnega testa v družini. »V skladu z zgornjo oceno bi lahko pričakovali, da v takšni skupini ne bo niti enega okuženega (en odstotek od 40 = 0,4) in z zelo veliko verjetnostjo (0,25 odstotka od 40 je 0,1) nobenega pozitivno potrjenega. Eden pozitivni in še eden v karanteni zaradi stika s potrjeno okuženim pa nakazujeta, da je verjetnost za stik z okužbo izrazito večja v aktivni populaciji (20 do 60 let), ki je dnevnem stiku s sodelavci in šolajočimi se otroci in mladino,« strokovnjak pravi o možnosti za stik z okuženo osebo.Cizelj je pojasnil, kako so prišli do grobe ocene vseh okuženih.: 1.500 pozitivnih testov; raziskava prof., približno 0,9 odstotka populacije je že bilo okužene, torej 18.000 (2.000.000 * 0,009); faktor 12 x (18.000/1.500) med številom dejansko okuženih in pozitivnim testi.: 10.000 pozitivnih testov do zdaj (11.500–1.500); približno trikrat manjša hospitalizacija in pacientov v intenzivni enoti glede na pozitivne teste v primerjavi s prvim valom; faktor 4x (12x/3x) med številom dejansko okuženih in pozitivnim testi; skupaj okuženih v drugem valu 40.000 (4 x 10.000).Skupaj okuženih v obeh valovih do zdaj 60.000 (18.000 + 40.000), kar je tri odstotke slovenske populacije (60.000/2.000.000=0,03) oziroma vsak trideseti (2.000.000/60.000) prebivalec je bil okužen.Glede maksimalnega število hkrati kužnih so do številk prišli takole:: Največ 600 potrjeno aktivnih, torej 7.000 kužnih (12 x 600); verjetnost, da naletite na kužnega je 0,35 odstotka (7.000/2.000.000) oziroma vsak tristoti (2.000.000/7.000) prebivalec je bil takrat kužen.: Trenutno 5.000 potrjeno aktivnih (vrednost hitro raste), torej 20.000 kužnih (4 x 5.000); verjetnost, da naletite na kužnega je en odstotek (20.000/2.000.000) oziroma vsak stoti (2.000.000/20.000) prebivalec je trenutno kužen.Cizelj ob tem poudarja, da vse te številke v drugem valu izredno hitro rastejo.