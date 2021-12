Do kdaj bodo podaljšali bone? Padla bo odločitev

Vlada bo na današnji seji med drugim odločala o predlogu gospodarskega ministrstva, da se letošnji boni, imenovani bon21, podaljšajo, najverjetneje do sredine prihodnjega leta. Odločala bo tudi o predlogu rešitve za nemoteno delovanje fiskalnega sveta.

Letošnji boni so za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi zaživeli sredi julija, do 22. novembra pa so jih državljani unovčili polovico. Porabljena vrednost je znašala 96,2 milijona evrov, neporabljenih je še za 95,9 milijona evrov. S podaljšanjem želi vlada ob slabi epidemiološki sliki preprečiti množično obiskovanje turističnih destinacij.

Vlada prav tako predlaga podaljšanje lanskih bonov, namenjenih pomoči turističnemu sektorju. Ta predlog je vključila v predlog najnovejšega zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje epidemije in omilitev njenih posledic, ki že čaka na obravnavo v DZ. Medtem je za podaljšanje letošnjih bonov po navedbah ministra za finance Andreja Širclja dovolj vladni sklep.

Tudi o fiskalnem pravilu

Vlada bo obravnavala predlog dopolnitve zakona o fiskalnem pravilu. Ta odpravlja pravno praznino in omogoča nemoteno delovanje fiskalnega sveta v primeru, ko novi člani fiskalnega sveta še niso imenovani, dotedanjim članom fiskalnega sveta pa poteče mandat, so navedli na vladnem uradu za komuniciranje.

Vlada bo obravnavala tudi sporna vprašanja glede aneksa ena k splošnemu dogovoru v zdravstvu za pogodbeno letošnje leto ter predlog posebnega vladnega projekta za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine in pediatričnih ambulant.

Ministrska ekipa bo glede na predlagani dnevni red na mizi imela še sklepe o določitvi več lekarn, bolnišnic, pa tudi Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano kot zavezance za obvezno organiziranje varovanja.