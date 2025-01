Do jutra je imel že osem lisic

Lisičke so že od nekdaj izjemno zvite živali in zato niti ni čudno, da jim ljudje radi rečejo kar zvitorepke. Lovci to najbolje vedo, saj jih je težko prelisičiti in ujeti. A še tako zvita zver se enkrat ujame, rad šaljivo pove Vlado Steinfelser, gospodar Lovske družine Dobrava v Slovenskih goricah.

Daleč naokoli je znan kot odličen poznavalec lisic in še boljši lovec nanje. Najraje jih lovi pozno zvečer in ponoči ob polni luni. Ko so bile zime še darežljive s snegom, je bil lov veliko lažji. Zato pa je zdaj na voljo moderna oprema za nočno opazovanje, ki si jo je priskrbel tudi Vlado. Rad ima nočni lov na lisice, ki ga dovoljuje tudi zakon in ga v skladu z njegovimi določili tudi izvaja.

Vlado Steinfelser je eden najboljših lovcev na lisice.

Večkrat takole počaka na preži med Brengovo in Verjanami, gre za območje ob meliorirani reki Drvanji. Lovska sreča pa se mu je nasmehnila tudi v zadnji sobotni noči minulega leta, ko je doživel sploh redek prizor. Pravi, da se mu je to zgodilo celo prvič. Lisice so se namreč oglašale, kot da je že vrhunec njihovega parjenja, ki se začne sicer šele januarja in traja dalj časa. V naravi pa je lahko tudi kaj drugače. Z vseh koncev širokega polja so tako prihajale živali in prvič je lahko spremljal celo naskok lisjaka na samico, je pripovedoval pod vtisom.

Odstrel je dokumentiral

Ko se je prvi vrvež rahlo umiril in so začele zvitorepke spet mirno in previdno prihajati na polje, jih je do jutra spravil na dlako osem. Odstrel je dokumentiral in vse uplenjene živali evidenčno vnesel v informacijski sistem Lisjak, kot velevajo predpisi. Okoliški kmetje so ga že naslednji dan pohvalili, saj jim zvitorepke poberejo kar nekaj kokoši. Sicer pa v zadnjih treh letih škode po lisicah v tej LD niti ne beležijo. Tamkajšnjim lovcem je žal le tega, da jim nikakor ne uspe upleniti šakala, ki je še vedno navzoč tudi v tem delu Slovenskih goric.

Jim je pa zato v letu 2024 v popolnosti uspel, kot smo izvedeli, odstrel srnjadi. Pri nekaterih kategorijah je bil celo presežen. Na drugi strani male poljske divjadi, fazanov in zajcev, zaradi drastičnega upada številnosti v zadnjem času niti ne lovijo več. So pa uplenili 32 divjih rac mlakaric, 126 lisic in lisjakov, ob tem pa še tri jazbece, eno kuno zlatico ter osem kun belic. Sive lase in slabo voljo pa jim še najbolj povzročajo sive vrane, ki so se v nekaterih revirjih že premočno namnožile. Lani so jih uplenili 157.