Do 19. ure sedem prijav domnevnih kršitev volilnega molka

Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je do 19. ure prejela sedem prijav domnevnih kršitev volilnega molka pred nedeljskim referendumom o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Pet se jih nanaša na zadeve, ki so že v obravnavi ali pa niso povezane s kršitvami volilnega molka, inšpektorat pa obravnava dve zadevi.

Pri dveh zadevah, ki jih obravnava Inšpektorat RS za notranje zadeve, obstaja sum, da gre za kršitev volilnega molka. Ena zadeva se nanaša na domnevno kršitev volilnega molka na družbenem omrežju, ena pa z nedovoljenim postavljanjem novih plakatov, je na svoji spletni strani objavil inšpektorat.

Volilni molk, ki se je po kampanji za zakonodajni referendum o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti začel opolnoči, traja do nedelje do 19. ure oz. do zaprtja volišč.

Prijave sprejema dežurna služba ministrstva

Prijave domnevnih kršitev volilnega molka sprejema dežurna služba ministrstva. Dežurna služba Inšpektorata RS za notranje zadeve je prijave sprejemala na številki 080 21 13 danes do 19. ure, v nedeljo jih bo prav tako od 7. do 19. ure. Danes od 19. ure in do 7. ure zjutraj v nedeljo pa prijave sprejema Operativno-komunikacijski center Generalne policijske uprave na številki 080 12 00.

Za kršitev volilnega molka so skladno z zakonom o volilni in referendumski kampanji predvidene globe od 800 do 3000 evrov za organizatorja volilne in referendumske kampanje, za odgovorno osebo organizatorja volilne in referendumske kampanje od 300 do 600 evrov, za pravno osebo ali samostojnega podjetnika od 250 do 500 evrov in od 150 do 250 evrov za posameznika ali odgovorno osebo pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika.