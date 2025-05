Do 11. ure 8,2-odstotna volilna udeležba, v tem okraju jih je na volišča odšlo najmanj

Na več kot 3000 voliščih za referendumsko glasovanje o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, ki so se odprla ob 7. uri, je do 11. ure glasovalo 138.809 volivcev ali 8,2 odstotka volilnih upravičencev. Volišča bodo odprta do 19. ure, prve izide glasovanja je pričakovati po 19.30.

Kot je v današnji izjavi za javnost povedal direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič, je bila po podatkih okrajnih volilnih komisij najvišja volilna udeležba do 11. ure v volilni enoti Kranj, in sicer 9,17-odstotna, najnižja pa v volilni enoti Postojna, sedemodstotna. Volilni okraj z najvišjo udeležbo je bil po njegovih navedbah Škofja Loka 2 s 13,64-odstotno udeležbo, z najnižjo pa Koper 1 s 3,69-odstotno.

Na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vladi novembra 2022 je do 11. ure po njegovih besedah glasovalo 170.974 volivcev ali 10,09 odstotka volilnih upravičencev, končna udeležba je bila 41,83-odstotna. Na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vodah julija 2021 je do 11. ure glasovalo 257.328 volivcev oz. 15,15 odstotka upravičencev, končna udeležba je bila 46,46-odstotna.