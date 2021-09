Na strelišču Gaj - Pragersko, kjer so potekali Dnevi lovskega strelstva 2021, so državni reprezentanti pričakovano prikazali največ, saj so odnesli večino medalj v ekipni in posamični uvrstitvi. V primerjavi s prejšnjim letom so si le nekoliko drugače razdelili najboljša mesta.



Podobno kot lani so lovski strelci na državnem prvenstvu nastopali v različnih starostnih kategorijah in disciplinah. Lovska zveza Slovenije je izvedla prvenstvo v strelski kombinaciji za veterane in superveterane ter prvenstvo v strelski kombinaciji open 2021. Prvi dan jih je nastopilo 88, v soboto pa 96. Ubranil naslov Ekipno je bila v najzahtevnejši disciplini, to je kombinacija open, najboljša ekipa Območne zveze (OZ) Maribor, ki so jo sestavljali brata Boštjan in Marijan Sadek in mladinec Nejc Garmut. Ti so v sedmih disciplinah skupaj zbrali 1008 zadetkov, pri čemer je izstopal večkratni državni prvak Boštjan Sadek, saj je bil s 389 krogi daleč najboljši posameznik v ekipni in posamični konkurenci. Za tri zadetke so bili prvaki na koncu boljši od drugouvrščene ekipe OZ Savinjsko-Kozjanska (Miha Finkšt, Dušan Žehelj in Dušan Urankar) in za 13 od bronaste ekipe iz Zasavja (Nejc in Matjaž Hlebš, Franci Vidmar). Zadnja tako ni ubranila ekipnega naslova z lanskega državnega prvenstva, novi državni prvaki pa so nadgradili lansko drugo mesto.



Absolutni zmagovalec v disciplini open med posamezniki je bil Boštjan Sadek, ki je ubranil lanski naslov. Drugouvrščenega Dejana Kozoleta iz OZ Posavje je premagal za pet zadetkov, bronastega Miho Finkšta iz OZ Savinjsko-Kozjanska pa za deset. Na četrtem mestu je bil najboljši veteran Zlatko Pogorilič iz OZ Notranjska. Najboljši mladinec je bil Nejc Garmut (OZ Maribor), ki je v absolutni konkurenci zasedel osmo mesto, najboljši superveteran Anton Zupan iz OZ Bela krajina je končal na 49. mestu, najvišje uvrščena lovka je bila Anica Ščap (a je nastopila le v šestih disciplinah). Tudi starejši še znajo Med veterani, pri katerih je v končni seštevek štelo pet disciplin, je bila med ekipami najboljša OZ Koroška pred OZ Savinjska-Kozjanska in OZ Ljubljana. Najboljši med 47 posamezniki je bil Zlatko Pogorilič, drugi je bil Leopold Travner in tretji Marko Jelen (oba OZ Koroška), ki sta dosegla enak končni rezultat, a je bil Travner boljši v dodatnem streljanju. Med superveterani je bila izmed devetih ekip najboljša OZ Savinjsko-Kozjanska, druga je bila OZ Kočevje in tretja OZ Ljubljana. V tej kategoriji je bil med 41 posamezniki v petih disciplinah najboljši Stanislav Francelj iz Kočevja, ki je drugouvrščenega Rudka Mlinariča iz Posavja premagal šele po dodatnem streljanju, tretji pa je bil Karol Cizej iz OZ Savinjsko-Kozjanska, ki je prav tako šele z dodatnim streljanjem premagal ekipnega kolego Mirana Freitaga.



Omeniti velja še, da so bili med nastopajočimi le dva mladinca in tri lovke. In da so podelili ogromno medalj, saj so jih pripravili tako za posamezne discipline kot različne starostne skupine. Te je s predsednikom Lovske zveze Slovenije Ladom Bradačem in predsednikom komisije za lovsko strelstvo in lovsko orožje LZS Matijo Jancem podelil predsednik državnega sveta Alojz Kovšca.

