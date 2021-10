Dizel v Sloveniji še nikoli tako drag kot danes

Naraščajoče cene surove nafte na borzah se kažejo tudi na maloprodajnem trgu. V Sloveniji, kjer se cene naftnih derivatov od oktobra 2020 v celoti prosto oblikujejo na trgu, je cena dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah z 1,490 evra za liter ali več dosegla najvišjo raven doslej.

Pred tem je bila najvišja cena dizelskega goriva oktobra 2018, ko je bilo treba za liter plačati 1,464 evra, izhaja s spletnih strani gospodarskega ministrstva. Zdaj se cene na bencinskih servisih ob avtocestah gibljejo nad 1,490 evra. Cene goriva ob avtocestah in hitrih cestah so sicer sproščene oziroma jih določajo trgovci sami od novembra 2016. Takrat je liter dizla stal 1,133 evra.

Drugod po državi se cene dizelskega goriva gibljejo nižje, odvisno od ponudnika. Po podatkih spletne strani goriva.si je bilo treba v četrtek v Ljubljani na bencinskem servisu Avanti za liter dizla plačati 1,402 evra, na Petrolu in Logu 1,441 evra, na OMV in MOL 1,442 evra, na servisu Maxen pa 1,472 evra.

To pomeni, da se je dizelsko gorivo na servisih zunaj omrežja avtocest od sprostitve cen v oktobru 2020 podražilo za več kot 44 odstotkov. Pred liberalizacijo je dizel namreč tako kot 95-oktanski bencin stal en evro.

Cena bencina raste počasneje

Draži se tudi 95-oktanski bencin, a manj občutno kot dizelsko gorivo. Cena tega bencina na bencinskih servisih zunaj avtocest je pri dveh največjih ponudnikih, Petrolu in OMV, 1,333 evra oziroma 1,334 evra za liter. Pri Logu stane enako kot pri Petrolu, pri MOL enako kot pri OMV, pri Avantiju 1,294 evra in pri Maxenu 1,352 evra. Od popolne liberalizacije cen se je ta bencin podražil za več kot 33 odstotkov.

Tudi 95-oktanski bencin je ob avtocestah dražji. Pri Petrolu je treba za liter odšteti 1,388 evra, pri OMV pa 1,389 evra. Za ta bencin je bilo sicer treba največ plačati septembra 2012, ko je liter stal 1,576 evra.

Razmere na trgu naftnih derivatov spremljajo tudi na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, kjer ugotavljajo, da se cene na slovenskem trgu gibljejo podobno kot v drugih državah članicah EU in v skladu s predvidevanji ob napovedani popolni liberalizaciji.

Ministrstvo: Krive so visoke cene surove nafte

»Višja cena goriva ni posledica liberalizacije cen, ampak visokih cen surove nafte na svetovnih trgih,« so poudarili na ministrstvu.

Na vprašanje, v kakšnem primeru bi se država odločila znova poseči na trg in na kakšnem način, so pojasnili, da so nadzorni mehanizmi za preverjanje spornih praks določeni v zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence, za nadzor trga pa je pristojna agencija za varstvo konkurence.

»Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bi na trg naftnih derivatov poseglo v primeru, da bi pristojna agencija za varstvo konkurence na trgu zaznala določene nepravilnosti, ki bi zahtevale ponoven ukrep na podlagi določb zakona o kontroli cen,« so še pojasnili.

Kako je v tujini

Cene pogonskega goriva v Sloveniji se gibljejo podobno kot v sosednjih državah, a so nižje kot na Hrvaškem in v Italiji. Na Hrvaškem je treba po podatkih spletne strani AMZS v povprečju za liter 95-oktanskega bencina odšteti 1,51 evra in za dizel 1,52 evra, v Italiji pa za 95-oktanski bencin 1,762 evra in za dizel 1,623 evra.

Medtem v Avstriji 95-oktanski bencin v povprečju stane 1,342 evra in dizel 1,307 evra, na Madžarskem pa je treba za 95-oktanski bencin plačati 1,36 evra in za dizel 1,39 evra. Na Hrvaškem, v Avstriji in Italiji so cene ob avtocestah tudi do 20 odstotkov višje od povprečne cene.

Vlada je cene naftnih derivatov regulirala od leta 2000, v letu 2016 pa je začela postopno liberalizacijo. Z aprilom 2016 so se v celoti sprostile cene neosvinčenega 100-oktanskega bencina in kurilnega olja, novembra pa je sklenila trgovcem prepustiti določanje cen 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva ob avtocestah in hitrih cestah. Od oktobra 2020 so povsod po državi, tudi zunaj avtocest in hitrih cest, sproščene cene vseh vrst pogonskega goriva.