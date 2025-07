Divji zahod v Kopru?! Lovci streljali sredi mesta, truplo pustili kar v reki

V četrtek so mimoidoči ob reki Badaševici v Kopru doživeli prizore, ki naj bi bolj spominjali na divji zahod kot sprehajalno pot v mestu. Trije lovci so na rečnem obrežju streljali na nutrije, čeprav so bili v bližini tudi sprehajalci s psi. »Dve sva opozorili, naj ne streljajo zaradi kužkov, ki niso navajeni strelov, pa so rekli, da ni tako glasno,« je zapisala ena od prič na družbenem omrežju. Slednje je potrdila sprehajalka, ki je dodala, da je bilo zelo kruto videti, kako so se ustreljene živali mučile v vodi. Zelo nas žalosti, da smo lovci zaradi subjektivne nenaklonjenosti določenih pos...