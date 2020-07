Divjemu parkiranju je odklenkalo

Uporaba aplikacije

Na telefonsko številko 4333 pošljete SMS s spodaj navedeno vsebino. Prva oznaka označuje številko parkirišča (VP1, VP2, VP3, VP4, VP5), nato presledek in celotno vašo registrsko številko. Za osebno vozilo na primer VP1 KRXY123, za motor k številki parkirišča dopišete -M (VP1-M KRXY123), za avtodom oziroma kombi pa -A (VP-A KRXY123). Po poslanem sporočilu sledite navodilom, ki jih prejmete na svoj telefon. Plačilo je možno tudi z gotovino ob prihodu na parkirišče ali s predhodno najavo Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. in s plačilom prek transakcijskega računa po predhodni najavi.

Novi režim

30

odstotkov izkupička od plačane parkirnine bodo namenili vlaganju v razvoj območja Velike planine.

Od preteklega petka je za tiste, ki prihajajo na Veliko ali Malo planino po cesti Stahovica–Gornji Grad, parkiranje plačljivo. Občina Kamnik je sklenila narediti konec divjemu parkiranju ob ozkih lokalnih cestah med obema planinama.Čeprav so na spletni strani družbe Velika planina, ki je v lasti kamniške občine, zapisali, da so se za to potezo odločili »z namenom ohranjanja, razvoja in spodbujanja turizma na Veliki planini«, se ne moremo znebiti občutka, da so to storili predvsem zaradi tega, ker se je marsikateri obiskovalec Velike planine tja raje pripeljal, ker je vožnja z nihalko in sedežnico precej draga (dnevna povratna vozovnica za odraslega stane 17 evrov, za študente in upokojence 15, za otroke 13), hkrati pa napravi ne vozita ves dan. Poleg tega si marsikdo zdaj niti ne upa v nihalko in se z masko voziti skupaj s 30 potniki.Obiskovalcem je na voljo pet označenih parkirišč s 300 parkirnimi prostori (Jelšev konfin, Kisovec, Rakove ravni, Ušivec in Mačkin kot), parkirnino pa je mogoče plačati pred parkiriščem na Rakovih ravneh. Plačilni listek za dnevno parkiranje ali letno dovolilnico je treba namestiti na vidno mesto pod vetrobransko steklo. Prek posebne aplikacije je možno tudi plačilo prek sporočila SMS.Dnevno parkiranje za motor stane 5 evrov, za avto 7, za kombi ali avtodom 20, za minibus ali avtobus pa 50. Letna parkirnina je za motoriste 25 evrov, za avte 35, za kombi ali avtodom 100 in za avtobuse 250 evrov. Kdor bo pustil vozilo ob cesti, mu grozi 40 evrov globe.Na vseh označenih parkiriščih so na informacijskih tablah, kjer je tudi zemljevid, objavljena navodila za plačevanje parkiranja prek SMS-sporočil z registrsko številko vozila. Če mobilni signal na kraju, kjer ste, ne dopušča pošiljanja sporočila, lahko to storite tudi tam, kjer bo signal.