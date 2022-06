Podiralo drevesa, zalivalo objekte, plaz zasul cesto (FOTO)

Včerajšnji dan se je v skladu z napovedmi vremenoslovcev prevesil v lokalno divjanje neurij po večjem delu Slovenije. Na Koroškem so morala velikokrat posredovati gasilska društva. Na območju občine Dravograd so zabeležili pet intervencij. Gasilci PGD Črneče, Libeliče in Šentjanž so na lokacijah črpali vodo iz objekta, pokrivali streho objekta in odstranili več dreves na lokalnih cestah. V Črni na Koroškem je plaz zasul regionalno cesto proti prelazu Sleme.

S težavami so se ubadali tudi v Radljah in Podvelki. Gasilci PGD Kapla in PGD Ožbalt so na Spodnji Kapli nudili pomoč pri zaščiti objekta pred meteorno vodo, čiščenju ceste in nudili pomoč pri prekrivanju strehe. Delavci cestnega podjetja pa so odstranili drevo na regionalni cesti Radlje–Maribor.

Drevesa so padala tudi na območju občin Lovrenc na Pohorju in Selnica ob Dravi. Tam so črpali tudi meteorno vodo iz stanovanjskih objektov. Lokalni gasilci so priskočili na pomoč pri vseh omenjenih dogodkih pri odstranitvi.

V Slovenski Bistrici strela v hišo

Podrta drevesa na ceste in hiše ter plaz so skrbi povzročali še na območju občine Maribor. V občini Hoče - Slivnica je odkrilo hišo in gospodarski objekta, podrlo pa je tudi nekaj dreves. V Slovenski Bistrici pa so poleg podrtih dreves zabeležili še udar strel v hišo.

Tudi na lokalno cesto Dol pri Hrastniku–Krištando sta se podrli dve drevesi. Gasilci PGD Dol pri Hrastniku in PGD Marno so ju razžagali in odstranili. Na Marnem v občini Hrastnik se je več dreves podrlo na elektrodaljnovod in lokalno cesto.

V Novem mestu drevo na avto

Preglavice zaradi neurje so imeli tudi v Kamniku, Domžalah, Lukovici, Moravčah, Litiji, Šentrupertu, Žužemberku, Mirni, Metliki, in Črnomlju.

Na območju Novega mesta so odstranjevali podrto drevje in blato na cestah, izčrpavali meteorno vodo proizvodnega objekta, zaklonišča, trgovine in več stanovanjskih objektov. V ulici Šmihel v Novem mestu je drevo padlo na železniško progo, na Šegovi ulici pa je podrto drevo poškodovalo osebno vozilo.

V občini Trebnje je poškodovano drevo ogrožalo stanovanjsko hišo, sanirali so tudi več poškodovanih streh.