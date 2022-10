Divaški gasilci z novim bojevnikom

PGD Divača, ki deluje že več kot sedem desetletij in ima 70 članov, med njimi 29 operativnih gasilcev na različnih področjih zaščite in reševanja, je pridobilo novo gasilsko vozilo s cisterno GVC-1. Slovesnega prevzema pred gasilskim domom v Divači so se udeležili številni gasilci, predstavniki občine in domačini.

Županja Alenka Štrucl Dovgan je od gasilcev prejela zahvalo.

Kot sta povedala predsednik in podpredsednik gasilcev Ivan Kovačič ter Matej Bržan, je bilo gasilstvo v Divači vedno tesno povezano z železnico. Novo vozilo s cisterno za 2000 litrov vode je velik napredek, uporabljali ga bodo za zahtevnejše intervencije in varnejše delo ter postavlja nove temelje v nadaljnjem razvoju društva. Zgodba o nabavi vozila, ki bi ga morali prevzeti že v okviru letošnjega občinskega praznika na začetku julija, a so ga dokončali šele v tem mesecu zaradi zamude pri dobavi materiala, se je začela pisati spomladi lani. Županja Alenka Štrucl Dovgan je poudarila, da občina zadnja dva mandata precej sredstev vlaga v gasilstvo, da sta obe društvi v občini dobro opremljeni in usposobljeni ter da bodo v kratkem predali novo gasilsko vozilo PGD Senožeče. Kako pomembno je, da so gasilci dobro opremljeni in usposobljeni, se je pokazalo poleti letos v 17-dnevni borbi, ko je na Krasu divjal največji požar v zgodovini Slovenije.

Na novo vozilo so zelo ponosni.

Po prevzemu novega bojevnika proti ognju so organizirali zabavni program, zvečer pa sta za glasbo in ples poskrbela ansambla Malibu in rock skupina Jelen band.