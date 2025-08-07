Dispečerjem 112 prekipelo: Vlada si je prisvojila zgodbo o uspehu

Sindikata ministrstva za obrambo in stavkovni odbor dispečerjev 112 sta premierju Robertu Golobu poslala odprto pismo, v katerem zahtevata takojšnjo vzpostavitev dialoga o stavkovnih zahtevah. Če do pogovorov ne pride do začetka septembra, napovedujejo zaostritev sindikalnih aktivnosti, tudi z večjo mednarodno izpostavitvijo problema.

Povod za pismo je promocijski videoposnetek vlade o uspešnosti sistema 112. Po mnenju sindikata si je vlada prisvojila zasluge, medtem ko že več kot leto dni ignorira tiste, ki sistem vsakodnevno izvajajo. Dispečerji 112 stavkajo že 535 dni zaradi slabih pogojev dela in sistemskega razvrednotenja njihovega poklica. Stavko izvajajo v zakonsko dopuščenem, okrnjenem obsegu, a vlada kljub temu ni vsebinsko odgovorila na njihove ključne zahteve.

Opozarjajo, da sta številki 112 in 113 temelj varnostno-reševalnega sistema. Dispečer 112 je prvi glas ob nesrečah in aktivira nadaljnje službe. Zato menijo, da je njihova plačna razvrednotenost nevarna in nepravična.

Priložnost za krepitev centrov

V pismu opozarjajo tudi na junijsko zavezo držav članic Nata, da bodo 1,5 % BDP namenile za civilno pripravljenost, kar vidijo kot priložnost za krepitev centrov za obveščanje 112. Po njihovem mnenju Slovenija doma zapostavlja ključni operativni člen – dispečerje. Če vlada do začetka septembra ne začne vsebinskega dialoga, bodo zaostrili stavkovne aktivnosti, tudi z večjo javno in mednarodno izpostavitvijo problematike.

Zaključujejo z opozorilom: »Ne ubijajte konja, ki vleče, poskrbite, da ne bo zgrmel pod vašim bremenom.«