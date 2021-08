Disneyjevi junaki za mamice in otroke

Ustvarjanju se je popolnoma posvetila.

Osemnajstletna, dijakinja Srednje šole za oblikovanje Maribor, se je odzvala prošnji iz murskosoboške bolnišnice, da prostovoljno ustvari nekaj stenskih poslikav z namenom razveseljevanja otrok.Poleg na otroškem oddelku je mlada umetnica svoj pečat pustila tudi na porodniškem oddelku. Anja je nadarjena risarka, ki riše že od otroštva in svoje slike prodaja po svetu prek spletne platforme ETSY. Zaradi svojih izdelkov ima na instagramu že skoraj 35.000 sledilcev.»Vodstvo Splošne bolnišnice Murska Sobota ji čestita za izjemen talent in se ji iskreno zahvaljuje za dobrodelnost – poslikavo sten ginekološko-porodniškega in otroškega oddelka, kar bo v veliko zadovoljstvo predvsem našim najmlajšim pacientom,« so sporočili iz pomurske regijske bolnišnice, z mlado umetnico pa so se tudi fotografirali.