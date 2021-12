Diskriminacije starejših je, kljub lepim besedam, vedno več

V združenju za dostojno starost Srebrna nit so nad zakonom o dolgotrajni oskrbi, ki ga je ta teden potrdil DZ, razočarani, saj ta po njihovem ne rešuje temeljnega problema, ki se vleče že 20 let - sistemskega stabilnega financiranja dolgotrajne oskrbe. »Problem se zgolj prenaša v prihodnost,« poudarjajo.

Kot je v današnjem javnem pismu zapisala predsednica Srebrne niti Biserka Marolt Meden, jih skrbi, kdo in kdaj bo začel s trdim delom in bo v pogovorih s stroko, izvajalci in uporabniki pripravil vse potrebne podzakonske akte, ki naj bi prinesli konkretne rešitve ter pogoje izvajanja dolgotrajne oskrbe.

Po njihovem mnenju je treba takoj spremeniti kadrovske standarde in normative na področju socialne oskrbe in tudi zdravstvene nege. Nujno potrebne pa so tudi spremembe na področju izobraževanja, poudarjajo, saj je treba zapolniti kadrovski primanjkljaj na področju zagotavljanja storitev dolgotrajne oskrbe.

Kadri iz tujine?

Kot menijo v združenju, je nujen tudi razmislek o migracijski politiki, saj bo treba privabiti usposobljene kadre iz tujine. Za izboljšanje stanja takoj pričakujejo tudi podporo gradnji javnih sodobnih namestitev (manjši domovi za starejše, oskrbovana stanovanja, stanovanjske skupnosti, najemna stanovanja), širitvi pomoči na domu in primerljivo financiranje zdravstvene nege oz. celovite zdravstvene oskrbe težko bolnih v domovih starejših s financiranjem v negovalnih bolnišnicah.

»Starejši nismo bili dovolj slišani in naše pripombe niso bile dovolj upoštevane. Ugotavljamo, da je starizma in že kar diskriminacije starejših kljub lepim besedam vedno več. Pričakujemo, da se bo tovrstna praksa končala čim prej,« je zapisala Marolt Medenova. Dodala je, da bodo šele po prejemu končne različice zakona lahko ugotovili, ali je zakon primeren za izvajanje ali pa bo potrebna uporaba drugih pravnih možnosti.

DZ je v četrtek sprejel zakon o dolgotrajni oskrbi. Ta določa niz ukrepov, namenjenih polnoletnim osebam, ki so trajno odvisne od pomoči drugega in potrebujejo pomoč pri osnovnih in podpornih vsakodnevnih opravilih.