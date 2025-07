Dišalo je po tradiciji: najboljšo juho skuhali dijaki gostinske šole

Ob 29. občinskem prazniku Občine Radenci so pripravili številne prireditve, tudi 26. tradicionalno tekmovanje v kuhanju štajerske kisle juhe (žüpe) v kotličku na prostem. Letošnje tekmovanje, ki ga je v sklopu Festivala mačje mesto 2025 organiziralo Turistično društvo Radenci pod vodstvom predsednice Karmen Žibret Kavčič, so organizirali na novi lokaciji ob amfiteatru radenskega parka.

13 EKIP je nastopilo.

Vroče, zelo vroče

Prijavilo se je 13 ekip, suha drva s kurišč pa so grela še bolj kot sonce, tako da je bila vročina neizogiben del dogajanja. Ekipam so vse potrebno (meso, nogice, srčke, želodčke, začimbe, pribor, kotliček in druge pripomočke) pripravili organizatorji, tekmovalci pa so lahko po svoje okrasili delovni prostor in izboljšali okus jedi.

Organizator je priskrbel vse sestavine in pripomočke.

Vsaka ekipa je pripravila od 15 do 20 porcij juhe, iz kotlov Društva upokojencev Kapela, Društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Kapela, TD Radenci, PGD Boračeva-Radenci, PGD Šratovci, Društva za osteoporozo Radenci, SŠGT Radenci, ŠKTD Lutverci, TD Puconci, PGD Hrastje Mota, Vaškega društva Boračeva, Društva za celiakijo Celje in MK Atila Kapela je omamno dišalo. Skuhano juho so, potem ko je vzorce ocenila posebna komisija, brezplačno ponudili obiskovalcem.

Po ocenjevanju so jo lahko vsi brezplačno okusili.

Najboljšo je po mnenju strokovne komisije, ki so jo sestavljali zdajšnji in nekdanji učitelji Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci (Dušan Zelko, Tina Himelrajh, Nikolaj Brus), skuhala ekipa mladih kuharjev, dijakov SŠGT Radenci, drugo mesto je pripadlo ekipi Društva za osteoporozo Pomurja – Radenci, tretje mesto ekipi Društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Kapela, vsi preostali pa so bili četrti. Vsi so iz rok predsednice TD Radenci Karmen Žibret Kaučič prejeli priznanja in praktična darila pokroviteljev.