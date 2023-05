Dirka po Italiji naj pride še v Zagorje: domačini bi Rogliču radi pripravili zgodovinski sprejem (FOTO)

Svete Višarje so več stoletij romarsko svetišče za narode, katerih življenjski prostor se stika v Kanalski dolini in govorijo italijansko, furlansko, nemško ter slovensko. V soboto so za Slovence postale še kolesarski sveti kraj. Vzdušje je bilo evforično, enotno, planiško, vendar tudi enkratno. Drama s srečnim koncem, ki jo je na poti do zmagoslavja na Giru d'Italia pripravil Primož Roglič, je neponovljiva in nepozabna. Sredi Rima dobili slovenskega kraljaZagorski župan Matjaž Švagan nam je povedal, da občina načrtuje velik sprejem, vendar je seveda vse odvisno od obveznosti in tudi odločitv...