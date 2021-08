Direktorici TV Slovenija se maje stolček, to ji očita šef RTVS

Programski svet RTV Slovenija bo na današnji izredni seji odločal o predlogu za soglasje k razrešitvi direktorice TV Slovenija, ki ga je vložil generalni direktor javnega zavoda. Gorščakova vse očitke zavrača.Grah Whatmough ji očita, da ni spoštovala statuta Radiotelevizije Slovenija (RTVS), ker naj ne bi pridobila predhodnega mnenja takratnega generalnega direktorja Igorja Kadunca za prekoračitev porabe dodeljenih sredstev. Ob opozorilih ob zgodovinsko najnižjih gledanostih TV programov ni ukrepala, prav tako pa ni preverjala pogojev o desetletnem poslovnem sodelovanju RTVS s podjetjem v delni lasti sorodnika enega od odgovornih urednikov na TV Slovenija, je navedel.Gorščakova medtem ocenjuje, da je njegova obrazložitev očitkov na njen račun prirejena za razrešitev. Glavni razlog za njegov predlog je po njenem mnenju namreč to, da ne sledi njegovim zahtevam po kadrovskih in programskih spremembah, ki jih sam v skladu s statutom javnega zavoda ne more izvajati, je zapisala v odgovoru na njegov predlog.»Toda eden temeljev sodobne, neodvisne javne televizije je v tem, da so direktorji in uredniki posameznih področij neodvisni in pri svojih odločitvah zavezani zgolj strokovnim standardom novinarske stroke,« je poudarila v odgovoru na njegov predlog.