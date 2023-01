Direktorica ZZZS razkrila, da so imeli lani 133 milijonov evrov primanjkljaja

Generalna direktorica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Tatjana Mlakar je na novinarski konferenci predstavila prvo oceno finančnega poslovanja ZZZS v letu 2022.

Kot je uvodoma dejala Mlakarjeva, je ZZZS je v letu 2022 posloval v zahtevnih finančnih pogojih, ki jih je v veliki meri še vedno narekovala epidemija covida-19 in naraščajoči odhodki zaradi novih obveznosti, za katere država ni zagotovila kritja z ustreznim trajnim virom financiranja

133 milijonov evrov primanjkljaja

Prva ocena finančnega poslovanja po besedah direktorice izkazuje primanjkljaj prihodkov nad odhodki v višini 133,3 milijona evrov. Lani so se iz državnega proračuna delno krili odhodki ZZZS za financiranje nadomestil med začasno zadržanostjo od dela zaradi bolezni covida in stroški, ki so izvajalcem zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe nastali zaradi obvladovanja omenjene nalezljive bolezni (skupaj 233 milijonov evrov), v celoti pa stroški za vzpostavitev sistema dolgotrajne oskrbe.

Kaj vse so še povedali na tiskovni konferenci ZZZS, si lahko ogledate v spodnjem posnetku.