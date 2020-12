Direktorica razdelila svojo nagrado med starostnike in jim pričarala veseli december

Z voščilnicami so razveselili vse stanovalce domov po Sloveniji. FOTO: Deos Center

Varen kotiček za obiske. FOTO: Deos Center

Letošnji praznični december zaznamuje pandemija, vseeno pa mnogi s svojim prostovoljnim delom vseeno skrbijo za iskrice v očeh in tople nasmehe, zlasti tistih najbolj ranljivih. Ena takšnih je direktorica Deos Centra starejših Notranje Gorice, ki zadnja leta skupaj s sodelavci skrbi, da v prazničnem času starostniki dobijo vsak svojo voščilnico, letos so jih v okviru projekta Mala pozornost za veliko veselje želeli zbrati kar 21.000: za vse starostniki po vseh domovih in centrih za starejše. In zastavljeni cilj so tudi dosegli!»Točne številke vam še ne smem povedati. Lahko vam povem le to, da smo zastavljeni cilj dosegli. Vse, kar bo več bomo razdelili tudi med starostnike v skupnost. Povezali smo se z izvajalci pomoči na domu, društvi, ki bodo obiskovala starejše v decembru, in tako bo prav vsako voščilo dobilo svojega prejemnika,« je povedala Petričeva.Sicer pa so se skupaj s sodelavci in stanovalci že oktobra odločili, da ne bodo zapadli v koronsko depresijo, preganjajo jo z decembrskim prazničnim vzdušjem. »Vsako leto se je sredi decembra pred naš center pripeljal mestni avtobus. Samo za nas. Prav pred vhod, da smo lahko nanj naložili vse invalidske vozičke, rolatorje in ga do zadnjega kotička napolnili s stanovalci in zaposlenimi. Šli smo v Ljubljano na prijeten sprehod, kuhano vino in si ogledat praznično mestno jedro. Igrali smo na kitaro in prepevali ter se malo 'blamirali' pred mimoidočimi, ampak bilo je posebno doživetje.«Ker letos tega, niti številnih skupinskih praznovanj, ne bo, so starostnikom praznični december pričarali kar pred centrom in med etažami. »Da bodo lahko vsi stanovalci ves december uživali v prazničnem duhu, da bodo lučke gledali med sprehajanjem, z balkonov, oken. Pripravljamo stojnice, na katerih bodo popolnoma brezplačni izdelki za stanovalce in zaposlene od grelnikov rok, toplih napitkov, okusnih piškotov in vsega ostalega. Pripravili bomo tudi varna glasbena presenečenja. Vem, da jim bo to všeč,« nam je še sporočila.Petričeva je nedavno iz rok predsednika republikeprejela priznanje jabolko navdiha, od ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa je prejela tudi nagrado za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih petih letih. »Odločila sem se, da nagrado delim s stanovalci, zato sem kupila praznične lučke za prav vse stanovalce centra, da jih imajo tudi v svojih sobah. S pomočjo dobre vile in škrata (uprava in občina) pa smo uredili, da je okolica centra postala obdana z lučkami, saj jo krasi okoli 50.000 lučk. Čutim, da se bodo s tem prižgale tudi iskrice v srcih naših stanovalcev, zaposlenih in vseh, ki bodo šli mimo centra.« Povedala je tudi, da jih bodo kot leta poprej obiskali vsi trije dobri možje. Vsi stanovalci bodo dobili kar precej daril, najpomembnejše pa je to, da jih že in jih bodo tudi vse praznike obiskovali tudi njihovi najdražji. Uredili so namreč poseben kotiček za varne obiske. »Nobena materialna reč ne more nadomestiti tega, da začutiš ljubezen bližnjega in grozno bi bilo, da jim tega ne bi omogočili.«