Direktorica na beraški palici: več mesecev je zbirala denar za letalsko vozovnico

»Policisti so imeli papirje v roki. Nisem mogla reči, da nič ne vem. Včasih je treba kaj povedati, in tako mislim, da je prav.« Tako je marca 2014 v pogovoru za Delo Urška Jurkovič, takratna direktorica podjetja Emporio Medical (EM), podrobneje razložila, kako je organom pregona pomagala pri razkrivanju sistemske korupcije v zdravstvu. Le nekaj mesecev prej so namreč kriminalisti v zvezi s tem opravili preiskave na skoraj 60 naslovih po vsej državi.

V središču zgodbe se je znašel tudi Emporio Medical, a se Jurkovičeva v kazenskem postopku ni znašla, saj je po mnenju tožilstva skupaj z mamo zaslužna, da so odkrili kazniva dejanja nedovoljenega prejemanja in dajanja daril. Zaradi tega je bilo nekaj let pozneje obsojenih kar več uglednih slovenskih zdravnikov. »Spomnim se, da so postajali pritiski teh ljudi, zdravnikov in lekarnarjev, ki so hoteli denarne nagrade ali različna izobraževanja in drugo, v nekem trenutku prehudi. Za to, da so naročali medicinske pripomočke, ki jih je uvažalo naše podjetje, so pač hoteli neko povračilo,« je avgusta 2021 kot priča na enem od sojenj podkupljivim zdravnikom dejala Jurkovičeva.

Z Emporiom Medical je sicer povezana še ena zgodba, v kateri pa Jurkovičeva nastopa v vlogi obtoženke. Od 12. februarja 2014 do 27. oktobra 2015 naj bi, kot ji očita tožilstvo, med drugim prenašala premoženje družbe Emporio Medical (gre za nepremičnine tega podjetja, tudi poslovno stavbo v Grosuplju) na podjetje Alvita plus ter tako upnike Emporia Medical oškodovala za najmanj 666.095,42 evra. Po prepričanju tožilstva je »preusmerila celoten denarni tok iz edinega vrednejšega premoženja, iz katerega bi se upniki lahko poplačali«.

Skrival mrtvo mamo Kovačiča poznamo še iz ene kazenske zadeve. In sicer zaradi očitkov tožilstva, da je zagrešil kazniva dejanja skrunitve trupla in goljufije. Oziroma da naj bi osem let v zaprti sobi stanovanja skrival truplo svoje mame Klare, ves ta čas pa z njenega transakcijskega računa dvigoval njene mesečne pokojninske in invalidske dohodke. V vseh teh letih se je nabralo 92.760 evrov. Kovačič krivde na ljubljanskem okrožnem sodišču januarja letos ni priznal.

»Obtožnico formalno razumem, ampak imam subjektivno razumevanje zadeve, ki pa je zapletena,« je Jurkovičeva tokrat, ko je z namenom, da v Ljubljani čim prej opravi s to kazensko zadevo, s partnerjem k nam za nekaj dni priletela iz ZDA. Kljub nekoč zelo bleščeči karieri se je očitno znašla v ne preveč zavidljivi finančni situaciji. Da je zanjo dandanes pomemben prav vsak dolar oziroma evro, je prek svojih zagovornikov sodišču sporočila že septembra lani. Kot je pojasnil njen odvetnik Timon Hren, si kljub trudu ni mogla zagotoviti sredstev, s katerimi bi se lahko iz ZDA, kjer živi že nekaj časa, udeležila razpisanega predobravnavnega naroka na ljubljanskem okrožnem sodišču. Da je brezposelna in da se preživlja s pomočjo sorodnikov in partnerja, pravi še danes.

Pred sodnico Marjeto Dvornik je zavrnila vse tožilske očitke. »Ni mi niti jasno, kaj naj bi storila. Povem lahko le, da nisem storila ničesar kaznivega,« je zatrdila, obsežen zagovor pa bo podala za tem, ko bodo priče povedale, kaj se je v tistem času dogajalo.

Na zatožni klopi se je znašel še Miha Likar, ki naj bi leta 2015 kot direktor družbe Alvita Plus Jurkovičevi pomagal pri oškodovanju upnikov. Tudi ta je očitke zavrnil, saj da že iz opisa kaznivega dejanja izhaja, da niso izpolnjeni zakonski znaki očitanega mu kaznivega dejanja. Med obtoženimi je tudi Anton Kovačič (poskus storitve kaznivega dejanja overitve lažne vsebine), pri katerem pa ima sodišče težave pri vročanju vabila na narok. Zato bo sojenje zoper njega potekalo ločeno.

Tožilstvo je v tej zadevi obtožnico vložilo še proti Mojci Raišp Drašler in Petru Kodermacu. Oba sta krivdo za pomoč pri oškodovanju upnikov že priznala. Prva se je s tožilstvom dogovorila za kazen enega leta in osem mesecev zapora, ki jo lahko odsluži z delom v splošno korist. Drugi je bil obsojen na 18 mesecev pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo 5 let. Plačati bo moral še 50.000 evrov denarne kazni, ki pa jo bo lahko poravnal v več obrokih.