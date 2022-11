Direktorica doma upokojencev šokirala: Na mestnem avtobusu je name uperil pištolo ...

Ana Petrič, magistrica socialnega dela, je od strežnice in vseh vmesnih delovnih mest pred petimi leti prevzela vodenje DEOS Centra starejših Notranje Gorice, je na svojem facebooku delila grozljiva zapis, kako pomembno je, da do nasilja ustvari ničelna toleranca. Do zapisa so jo pripeljali posnetki in dogajanje v enem izmed domov starostnikov na Kosovu, ko je javnost videla, ka se dogaja za štirmi stenami. Na posnetku ena izmed sester klofuta in izvaja nasilje nad varovanko.

Ana Petrič FOTO: Ivan Kebe

Skozi njenje razvidno, da je v življenju doživela različne oblike krivic in da se je z njimi spopadala na svoj način. Med drugim je razkrila, da je bila nasilja deležna že v vrtcu, ko jo je vzgojiteljica tako močno lasala, da je po glavi postala plešasta. Nasilje je doživljala tudi na delovnem mestu in celo na avtobusu.

»Takšnih in drugačnih primerov je bilo in bo nešteto. Ampak menda nismo vsi nemočni, da bi samo gledali in ne storili nič?

Ko samo pomislim, koliko in kakšne vrste nasilja sem že doživela. Od poizkusov podkupovanja, kričanja za popolnoma nepomembne reči, ker je bilo precej psihičnih bolnikov, ampak to so bile stranke in je bilo treba tolerirati, groženj z odvetniki, pritiskov s strani pomembnih politikov, poniževanja s strani alkoholiziranih svojcev, žaljivk s strani tistih, ki niso razumeli staranja in smrti in so za to krivili nas, ki smo naredili vse in še več in vedeli več kot najbližji. Ampak sem uredila, se pogovorila, rešila, postavila meje in jasno dala vedeti, da ne delujem tako. Nasilje ni rešitev za nič.

Doživela sem ogromno nasilja, ampak še preden sem se znala postaviti zase, sem se vedno, od malega, postavila za šibkejše. Ne glede na posledice. Ker se mi je zdelo to edino prav. Sem se tudi zravsala, kot večina izmed nas ampak z odraslostjo je prišlo tudi zavedanje, da nasilje ni rešitev in da ga ne smem tolerirati, še manj s tišino podpirati.

Želim vam povedati, da se vse to dogaja, ker je večina tiho, to prenaša, ne odreagira. In če se ne najde nekdo, ki si upa razčistiti, se soočiti s posledicami, opozoriti, urediti, se bo dogajalo naprej in še bolj pogosto. Do nasilja mora biti ničelna toleranca in pika. Več se bomo morali o tem pogovarjati in jasno izpostaviti, da tega ne dopuščamo, nikoli. Ničelna toleranca nasilja!«

