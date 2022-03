Direktor RTV bo vodil tudi Televizijo Slovenija

Službe prihodnosti: gibljiv delovni čas in več druženja

Že več kot 180 slovenskih podjetij in organizacij se je odločilo za pridobitev certifikata Družbeno odgovoren delodajalec in naredilo korak k bolj uravnoteženemu delovnemu okolju, pri čemer uvajajo vrsto različnih ukrepov za večjo motiviranost in dobro počutje zaposlenih.