Direktor policije odredil notranji nadzor nad delom PU Ljubljana

V bran policistom tudi v Policijskem sindikatu Slovenije



Policija s Prešernovega trga odstranila skupino rumenih jopičev

Po petkovi alternativni proslavi ob dnevu državnosti na Prešernovem trgu v Ljubljani, kjer je prišlo do prerivanja med skupino rumenih jopičev in protivladnimi protestniki, je generalni direktor policijeodredil nadzor nad delom Policijske uprave (PU) Ljubljana. Policijski sindikat Slovenije je stopil v bran policistom, da glede dogajanja trenutno nima informacij, da bi policisti ravnali nezakonito ali nestrokovno.Po poročanju RTV Slovenija na policijo v zadnjih dneh leti precej kritik zaradi ukrepanja na petkovi alternativni proslavi na Prešernovem trgu v Ljubljani, kjer so policisti posredovali proti pripadnikom t. i. rumenih jopičev in jih odstranili s trga.Generalni direktor policije Anton Olaj je v današnji izjavi za javnost, ki jo je objavil na Twitterju, zapisal, da so v javnosti izraženi dvomi in vprašanja, ali je policija v petek, 25. junija, v času varovanja neprijavljenega javnega shoda na Prešernovem trgu v Ljubljani res »nepristransko delovala in ali je omogočala udejanjanje človekove pravice in temeljne svoboščine vsem udeležencem shoda enako«.Zapisal je, da je na podlagi sobotnega poročila PU Ljubljana in kasnejše dopolnitve tega poročila ter ogledom video dostopnega materiala iz družbenega omrežja »ugotoviti neskladje in različnost interpretacij istega dogodka glede ukrepanja policije«Da bi dobil odgovor na vprašanje, ali je bilo delo opravljeno strokovno in zakonito, je po Olajevih besedah potrebno ugotoviti dejansko stanje, zato je v nedeljo odredil nadzor nad delom PU Ljubljana. Ugotovitve bodo znane v tednu dni, je v izjavi za javnost še dodal generalni direktor policije.Danes pa so se na petkovo dogajanje odzvali tudi v Policijskem sindikatu Slovenije. Kot so poudarili, so zaradi prejema več novinarskih vprašanj, povezanih z odzivi predsednika vlade, ministra za notranje zadeve in generalnega direktorja policije, sporočili, da v povezavi z dogajanjem trenutno ne razpolagajo z informacijami, da bi policisti pri varovanju javnega shoda delovali nezakonito ali nestrokovno.Glede nadzora nad delom policije pa pričakujejo, da bodo seznanjeni s poročilom, če bodo ugotovitve posegle v pravice policistov. »Policijski sindikat Slovenije bo svojim članom v morebitnih postopkih zoper njih nudil vse pravno in sindikalno varstvo, verjamemo pa, da bo vodstvo policije ali ministrstvo po nadzoru ugotovilo, da policisti niso kršili predpisov in da so storili vse potrebno za zagotovitev visoke stopnje varnosti naših državljanov,« so sporočili iz Policijskega sindikata Slovenije.Na alternativni proslavi ob dnevu državnosti je prišlo do prerivanja med skupino rumenih jopičev in protivladnimi protestniki. Policisti so skupino provokatorjev odstranili. Po podatkih policije se je na petkovem neprijavljenem shodu na Prešernovem trgu zbralo okoli 9000 ljudi, policisti pa so ugotovili 14 kršitev zakona o javnem redu in miru, 13 ljudi so pridržali. Zaradi kršitve zakona o javnih zbiranjih pa vodijo postopek zoper organizatorja, so v soboto sporočili s Policijske uprave Ljubljana.