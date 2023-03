Direktor FBI: Ocenjujemo, da je najverjetnejši vzrok za covid-19 morebitna nesreča v laboratoriju

Pandemijo covida-19 je najverjetneje povzročila nesreča v laboratoriju v kitajskem Wuhanu, je v torek dejal direktor ameriške zvezne policije FBI Christopher Wray. S tem je pritrdil ugotovitvam ameriškega ministrstva za energijo, ki je v začetku tedna ocenilo, da se je pandemija verjetno začela z uhajanjem virusa iz kitajskega laboratorija.

»FBI že nekaj časa ocenjuje, da je izvor pandemije najverjetneje morebitna nesreča v laboratoriju v Wuhanu«, kjer se je virus prvič pojavil leta 2019, je v pogovoru za ameriško televizijo Fox News dejal Wray in Peking obtožil, da poskuša zavirati prizadevanja ZDA za preiskavo vzrokov pandemije.

»Kitajska vlada si po najboljših močeh prizadeva onemogočiti in zamegliti naše delo, delo, ki ga opravljamo mi, delo, ki ga opravljajo naša ameriška vlada in tesni tuji partnerji,« je zatrdil in dodal, da je to »škoda za vse«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kitajci se sklicujejo na WHO

Kitajska, ki se na trditve direktorja FBI še ni odzvala, je v preteklosti tovrstne obtožbe že zavrnila in jih označila za obrekovalno kampanjo proti Pekingu. Pri tem se je med drugim sklicevala na preiskavo Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) iz leta 2021, ki je teorijo o uhajanju iz laboratorija označila za »izjemno malo verjetno«, poroča britanski BBC.

»Določene strani bi morale prenehati obnavljati zgodbo o 'uhajanju iz laboratorija', prenehati blatiti Kitajsko in prenehati politizirati ugotavljanje izvora,« je dejala tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva Mao Ning.

Vendar pa je bila preiskava WHO tarča kritik, njen generalni direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus pa je pozval k novi in dejal, da »vse hipoteze ostajajo odprte in jih je treba dodatno preučiti«.

Deljena mnenja

Da se je pandemija covida-19 verjetno začela zaradi uhajanja virusa iz laboratorija v Wuhanu, je v najnovejšem poročilu urada nacionalne direktorice za obveščevalne dejavnosti Avril Haines v ponedeljek ocenilo tudi ameriško ministrstvo za energijo.

Toda nekatere druge agencije v ameriški obveščevalni skupnosti menijo, da se je virus pojavil naravno. Tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost John Kirby je v ponedeljek poudaril, da tudi v ameriški vladi ni enotnega stališča o njegovem izvoru. Po besedah Wraya preiskave še vedno potekajo, »številnih podrobnosti, ki so zaupne narave« pa zato ni mogel deliti z javnostjo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.