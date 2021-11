Dimnike čistili v času kolin

Murskosoboški dimnikarji, ki praznujejo 30-letnico delovanja, so se zbrali na domačiji v Lipi v občini Beltinci ter delovno proslavili jubilej. Srečanja se je udeležila velika večina dimnikarjev, s seboj pa so prinesli vso opremo in pripomočke, ki jih potrebujejo pri delu. Nekoč so jih gospodinje pričakale z jutranjo kavo in zajtrkom, posebno veselo pa je bilo, če so prišli k hiši v času kolin. Pred mnogo leti so čistili tudi črne kuhinje in po lestvah lezli čistit dimnike na podstrešje, kjer se je pogosto sušilo meso.

V prekmurski domačiji ob zidani krušni peči

Takrat so se veliko nahodili, saj so morali od hiše do hiše z vso opremo peš, pozneje so se vozili s kolesi, zdaj pa jim potovanje olajšajo avtomobili.

Dimnikarsko podjetje ABD dimnikarstvo trenutno zaposluje 16 dimnikarjev, nastalo pa je iz nekdanjega podjetja Dimnikar Beltinci. Alojz Brenčič je ustanovitelj, obrt je pozneje prevzel sin Bojan Brenčič; v podjetju je še aktiven, a sčasoma bo vajeti prevzela hči Tjaša.

Podjetje opravlja tudi preostale storitve, povezane s čiščenjem in predvsem z varstvom okolja ter človekovega zdravja, v zadnjem času so usposobljeni tudi za fotovoltaiko. Čeprav nekateri na ta poklic gledajo zviška, češ da so vedno umazani od saj, si dimnikarji s tem ne belijo glave. Delo jih veseli, v zadovoljstvo pa jim je tudi, da velikokrat preprečijo dimniški požar. Čeprav gre za mlad kolektiv, v podjetju ugotavljajo, da se mladi premalo zanimajo za ta poklic. Ob lepem jubileju jim je Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota podelila priznanje za uspešno in dolgoletno delo.