Dimitrij Rupel ima dovolj, odstopil je s položaja

Dimitrij Rupel (76) je z današnjim dnem odstopil kot direktor Javne agencije za knjigo RS. V odprtem pismu, ki ga je naslovil na ministrico za kulturo Asto Vrečko, se je odzval na njen intervju za STA. Rupel zavrača njene besede o nestrokovnih potezah prejšnje vlade, škodljivih za kulturo, med katerimi je omenila tudi njegovo imenovanje.

Rupla je sprva za vršilca direktorja predlagala Janševa vlada, ki je prevzel posle do imenovanje novega direktorja. Vlada je nato na predlog sveta agencije izdala odločbo o imenovanju Rupla za direktorja za mandatno dobo pet let, in sicer od 1. oktobra 2021 do 30. septembra 2026.