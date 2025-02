Dijaški dom, v katerem je bil požar, bo v kratkem dobil pomembno posodobitev

Po četrtkovem požaru v dijaškem domu na Poljanski cesti v Ljubljani so danes dom spet odprli za prihod dijakov. Za tiste, ki so bivali v najbolj poškodovanih oddelkih, so pripravili nadomestne nastanitve. Stavbo je danes pregledal varnostni inženir in v fizičnem smislu ni ovir za bivanje. V kratkem bodo namestili brezžični sistem požarne varnosti.

»Danes smo dom odprli za vse dijake, ki si želijo vrnitve zaradi šolskih obveznosti. Ostali se bodo pridružili v naslednjih dneh ali tednih, ko bodo ocenili, da je primeren čas,« so sporočili iz Dijaškega doma Ivana Cankarja.

V domu je organizirana strokovna pomoč, ki jo bodo izvajali v vseh treh stavbah. Civilna zaščita in Rdeči križ sta zagotovila več oseb, ki nudijo psihosocialno pomoč, na katero se lahko dijaki obrnejo v primeru stiske ob vrnitvi v dom ali potrebe po razbremenilnem pogovoru.

Dijake, ki so bivali v dveh v požaru najbolj poškodovanih oddelkih, bodo premestili v druge, že pripravljene nadomestne sobe, v 1. nadstropje stopnišča B1 ter C stavbo, je zapisano na spletni strani doma. Ravnatelj doma Šemso Mujanović je v petek povedal, da je trenutno za vselitev neprimernih 20 sob.

Glede varnostnih ukrepov pa so iz doma danes sporočili, da je resorno ministrstvo odobrilo povečano prisotnost zaposlenih v nočnem času. »Prve dni bodo naši vzgojitelji ostali tudi čez noč. V nadaljevanju bo ponoči na delovnem mestu še en varnostnik, vse dokler se ne uredi sistem požarnega javljanja,« so napovedali.

Posledice požara. FOTO: Crt Piksi

Dom je namreč dobil zeleno luč ministrstva za vzgojo in izobraževanje za namestitev brezžičnega sistema požarne varnosti. »Torej požarni senzorji, ročni javljalci in požarne sirene, ki se lahko namestijo v dobrem tednu dni. Začeli bomo že v ponedeljek z opremo, ki jo bodo uspeli dobiti, sicer pa bo celoten sistem nameščen v dobrem tednu dni,« so napovedali.

V nadaljevanju bodo namestili tudi kamere po hodnikih, ki bi delovale le ponoči, pri čemer pa morajo urediti še vse glede zahtev področne zakonodaje.

Sicer pa je objekt zaščiten, počiščen in enkrat prebeljen, beljenje pa se nadaljuje tudi v ponedeljek. Sobe so večkrat prebrisane, prav tako je zamenjana posteljnina, so povzeli v domu.

V stikih so s starši poškodovanih dijakov. »Močno nas skrbi za njih, upamo na najboljše, v pomoč jim bomo z vsem, kar imamo in kolikor lahko ponudimo,« so navedli.