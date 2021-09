Dijana že devet mesecev pogreša svoja sončka: Celotno družino je lahko sram

Mati ponuja nagrado za informacije. FOTO: FB

že skoraj devet mesecev išče svoja otroka. Po razpadu zunajzakonske zveze z nekdanjim borcem mešanih borilnih veščinse je namreč začel boj za skrbništvo nad triletnico in šestletnikom. 5. decembra lani sta v skladu s švicarskimi pravili tam obiskala očeta, a sta nato dobesedno izginila.Oče ju je takrat menda samovoljno odpeljal v Slovenijo, kjer je uredil vse potrebno za vpis otrok v vrtec in šolo. Sin bi moral včeraj zakorakati v prvi šolski razred, in sicer v šolo v Zagorju ob Savi, a se to po besedah tamkajšnjih zaposlenih to ni zgodilo. Dijana je svoje občutke ob tem dnevu, ki bi moral biti še kako vesel, opisala na facebooku. Tistim, ki malčka skrivajo, pa sporoča, da jih je lahko sram in da je ne bodo zlomili.Njen zapis objavljamo v celoti (nelektorirano).»1.september, prvi dan šole... Amir srček moj lepi, danes bi moral biti lep dan, dan poln sreče. Danes, bi moral biti dan, ko te mamica pospremi v šolo... V prvi razred. Žal mi je, ker si prikrajšan tega, žal mi je ker si prikrajšan mnogo tega, kar doživljajo tvoji vrstniki. Tvoj očka te je sicer vpisal v šolo, na šolo Toneta Okrogarja v Zagorju ob Savi. Prav to šolo je obiskovala, tvoja mama, tvoj očka, tvoj pol bratec in tudi tvoje 3 tete ter stric. Moje prvo delo danes zjutraj je bilo, opraviti klic. Klicala sem v šolo z vprašanjem "Ali je moj sin Amir danes prišel v šolo". Odgovorili so mi z "ne". Sinko moj lepi, pogrešam te, tebe in tvojo malo sestrico. Čez 4 dni bo minilo 9 mesecev brez vaju. Ne vem, kako sem preživela ta čas ampak vidva sta tista, ki mi dajeta moč, da se borim naprej!!! In ne bom odnehala, pa če bo moje zadnje delo to, da vaju najdem! Zavedam se, da bodo to objavi prebrali tudi ljudje, ki vaju skrivajo oz. sodelujejo pri tem krivičnem delu, zato tudi vam sporočam, da me niste zlomili! Mi je pa žal, da morata moja preljuba otroka trpeti na ta račun, ker nekdo ne more preko svojega ponosa. Sram vas je lahko. Celotno družino... Amir in Amaya ljubim vaju neskončno in še več!!! To pa je slika na prvi dan vrtca. ❤️ Z srčnimi pozdravi, mamica Dijana«