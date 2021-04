Dijakinji pred sodiščem ploskali

Ko so se včeraj že kmalu po poldnevu v bližini Cahove 1 v Mariboru začeli zbirati prvi možje postave, so se mimoidoči spraševali, kaj vendar se dogaja. Okoli 13. ure, ko so na prizorišče prihajali še predstavniki sedme sile, pa se je kakšen že opogumil in vprašal za razloge po zbiranju. Pred sodišče je prišel tudi ravnatelj Ivan Lorenčič. Le ozek krog ljudi, predvsem povezanih z II. mariborsko gimnazijo, je vedel, da bo v hram pravice stopila dijakinja, ki so jo februarja policisti izločili iz množice protestnikov. Ti so na mirnem shodu od države zahtevali le, da prednostno začne razmišljati, ...