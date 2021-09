Dijaki štrajkajo na hodniku, profesorji v zbornici

Še ne tako zelo dolgo nazaj je tudi v Sloveniji, česar se dobro spomnijo generacije denimo današnjih štirideset ali petdesetletnikov, veljalo, da je šola podaljšana roka doma in družine. Mnogi izmed njih še danes vedo povedati, da če so kakšno ušpičili, so bili najprej kaznovani v šoli, nato pa še doma. Koliko so se te stvari tekom časa in zaradi sprememb spremenile, je težko natančno trditi, dejstvo pa je, da so vsekakor se. Šola je ali pa naj bi bila še vedno podaljšana roka doma, le da se dandanes v njej pogosteje kregajo tako, kot se doma.



Do zanimivega, prvega tovrstnega spora v Sloveniji, je prišlo na Srednji šoli Zagorje. V lase so si, po domače rečeno, tam skočili dijaki enega od oddelkov in učitelji. Sprli so se čisto v koraku s časom in aktualno, glede nošenja mask v razredih. Dijaki so se uprli in odklonili nošenje, profesorji pa tega ne tolerirajo. In je posledično počilo. Dijaki sedaj prihajajo v šolo, vendar, kot so zapisali na socialnih omrežjih, sedijo pred zaprtimi ali v praznih učilnicah, profesorji pa sedijo v zbornici. Popustiti, kot je razbrati, vsaj zaenkrat ne mislijo ne eni, ne drugi. Posledica spora je tudi, da se na hodnikih medsebojno ne pozdravljajo več oziroma, kot je v telefonskem pogovoru za eno od skupin na socialnih omrežjih povedala dijakinja L.M., učitelji ne odzdravljajo več in se obračajo stran. Da je vse skupaj še bolj napeto, so dijaki dobili tudi odvetnika.

Odvetnik žuga, dijaki so se zavili v molk

Novica o sporu se je po objavi omenjene dijakinje na Facebooku hitro razširila in z vseh strani je dijake podprlo mnogo Slovencev. Kot je znano, je koprsko višje sodišče v sodbi enega od primerov zaradi nenošenja obraznih mask pravnomočno razsodilo, da je odlok o tem nezakonit, saj nima nobene pravne in zakonske podlage, zaradi česar je tožniku odpravilo naloženo plačilno kazen za očitani prekršek. Očitno bo takšnih sodb še več.



Med tistimi, ki so javno podprli dijake z odzivi na Facebooku, je tudi odvetnik Bojan Loboda. Ta je namreč objavil zapis: »KOMUR NI ZA UČITI IN VZGAJATI NAŠIH OTROK - MARŠ VEN V trajni poduk slehernemu državljanu, ki dela bodisi v javni ali državni upravi, zdravstvu, VIZ in državnih podjetjih. Stavbe v katerih delate, so last države in do njih nimate niti za trohico večje pravice od ostalih državljanov RS. Ker pa smo država LJUDJE to pomeni, da je slovenski narod lastnik slehernega objekta in da smo kot davkoplačevalci na nek način tudi vaši delodajalci. Torej se hitro odločite ali vam ustreza delo, ki ga opravljate ali ne. Sicer bi lahko eden po eden bili deložirani in odstranjeni iz teh stavb, seveda brez zaposlitve. Vrtce, šole in zavode smo gradili za naše otroke ne pa za vas. Verjemite mi, da smo sposobni vzgojiti nov rod učiteljev, profesorjev in ravnateljev, ki bodo ponovno delali najprej v interesu otrok. Odgovornemu ravnatelju na šoli v Zagorju ob Savi pa prijateljsko svetujem, da NEMUDOMA odide v razred, ki se je uprl nošenju mask, se jim opraviči v imenu celotnega kolektiva in jim zagotovi pravico do izobraževanja, ki jim pripada po ustavi RS. Sem bil dovolj jasen?!«. Omenjeni odvetnik je dijakom ponudil tudi pravno pomoč in je, kolikor je razumeti iz naknadnih objav, tudi prevzel njihovo zastopanje.



Za komentar zadeve smo prosili tako odvetnika, kot dijake oziroma dijakinjo L.M., ki je objavila zapis o dogodku, vendar ne s strani odvetnika, ne s strani dijakov zaenkrat ni nobenega odgovora ali komentarja na naša vprašanja. L.M. nam je sicer v odgovoru zapisala: »Pozdravljeni, trenutno se ne bi še bolj javno izpostavljali in dajali našo zgodbo v medije ampak če/ko bomo pripravljeni vas kontaktiramo. Poveste lahko pa da ne “protestiramo proti maskam” ampak se borimo za naše pravice, svobodo in zdravje.«.

Šola nadaljuje z delom

Je pa v skupini Ljudska iniciativa ob prvih odzivih na dogodek objavila: »Najprej bi se radi zahvalili za tako veliko podporo, ki jo res nismo pričakovali zato upamo da jo dobimo tudi v prihodnje. Pravno podporo pa že imamo. Zdaj pa bi radi povedali trenutno stanje. Še vedno nas ne želijo poučevati, v razredu smo sami, brez profesorjev. Vztrajamo naprej! ps Ker je do enega incidenta že prišlo: medijam ne pustim da me JAVNO IZPOSTAVLJAJO brez mojega dovoljenja! Če se delijo moje objave v medije in razne članke se moja identiteta izbriše!«.



Glede situacije, ki je nastala, smo vprašanja naslovili tudi na vodstvo šole. Je kak napredek, sprememba? Bodo s strani šole kakšne sankcije zoper dijake? Gre samo za en oddelek ali več? Kakšen je odziv staršev? Bo šola sklicala kak sestanek s starši morda? Ali je res prišlo tudi do nekega incidenta? Ali je odvetnik, ki je prevzel zastopanje dijakov, že kontaktiral šolo in če, kaj? Ali se bo tudi šola odzvala z odvetnikom? Kaj nastala situacija pomeni za šolo, za delovanje, potek pouka idr? Se je bilo potrebno kakorkoli reorganizirati, improvizirati…?



»Dijaki oddelka, ki so bili v prejšnjem tednu v karanteni in imeli organiziran pouk na daljavo, so se v ponedeljek vrnili v šolo. Izrazili so nestrinjanje z ukrepom nošenja mask v šoli. V Srednji šoli Zagorje poteka pouk po modelu B, tako kot v vseh srednjih šolah v Sloveniji. Z dijaki sva se pogovorili razredničarka in ravnateljica in jih ponovno seznanili z vsebino okrožnice MIZŠ in odlokom, ki ga je sprejela Vlada. Pouk bo tudi v bodoče organiziran z upoštevanjem vseh predpisanih ukrepov,« nam je odgovorila ravnateljica Aljaša Urbanija.



Na šoli, na kateri je sicer več oddelkov različnih smeri, združenih pod uradnim nazivom Srednja šola Zagorje, so drugi dan dijaškega upora gostili tudi obisk vladne delegacije. Slovenska vlada se namreč te dni mudi na obiskih v Zasavju. Kakšen je odziv in stališče državnega sekretarja za izobraževanje in šport Marjana Dolinška glede trenutne situacije, ali so se srečali in kaj spregovorili tudi z dijaki, ki so trenutno brez pouka, ni znano.

