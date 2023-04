Dijaki spet pokazali visoko stopnjo znanja (FOTO)

Uredništvo revije Tranzit je s pomočjo partnerjev (Petrol, Unior, Volvo, Ford, Zavarovalnica Triglav) že tretjič izvedlo tekmovanje Mladi mehanik Slovenije. Letošnjega preizkusa, ki je potekal v Ljubljani, se je udeležilo deset šol iz celotne Slovenije, natančneje iz Celja, Domžal, Kopra, Ljubljane, Nove Gorice, Novega mesta, Postojne, Ptuja, Škofje Loke in Velenja.

Tekmovanje Mladi mehanik Slovenije 2023 je bilo sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. Dijaki so morali odgovarjati na vprašanja s posameznih področij avtoservisne dejavnosti in se pomeriti pri menjavi pnevmatike, menjavi vložka sušilca zraka na Volvovem tovornjaku ter zaščiti in pripravi električnega vozila na servis pri vozilu ford mustang mach-E.

Dijaki so morali pokazati teoretično in praktično znanje.

Nagrada že drugo leto zapored roma v Škofjo Loko.

Največ spretnosti

Med dvajsetimi sodelujočimi dijaki je največjo raven znanja in spretnosti v tekmi s časom pokazal Aljaž Platiše, dijak Srednje šole za strojništvo Škofja Loka, s čimer si je prislužil naziv mladi mehanik Slovenije 2023. Pri tem je še posebno zanimivo, da je bil za sodelovanje na tekmovanju najprej mišljen njegov sošolec Arne, a ga je nato zamenjal Aljaž – ter pometel s konkurenco.

Na drugo in tretje mesto sta se z minimalno razliko v končnem seštevku uvrstila Jaka Vlašič s Strojne šole Novo mesto in Staš Stropnik, ki je zastopal Šolo za strojništvo Velenje. Posebno nagrado podjetja Volvo za najhitreje opravljeno nalogo na njihovem tovornjaku je prejel Staš Stropnik, za najhitreje in brez napak zamenjano pnevmatiko pa je nagrado Zavarovalnice Triglav dobil Luka Tržan, dijak Šolskega centra Celje.

Krepitev tehnične kulture

Organizatorji so za sodelujoče dijake, mentorje in obiskovalce pripravili tudi spremljevalni program, na katerem so potekale predstavitve tovornjaka znamke Volvo, virtualne delavnice električne tehnologije pri Fordovih vozilih, predstavitve orodja in opreme Unior, zavarovalnih dejavnosti Zavarovalnice Triglav in gumarskih novosti.

10 šol je sodelovalo na avtomehaničnem tekmovanju.

Tekmovanje Mladi mehanik Slovenije je namenjeno dijakom drugih in tretjih letnikov srednješolskega izobraževalnega programa avtoserviser, z njim pa želijo organizatorji spodbuditi interes za izobraževanje in opravljanje poklicev v avtoservisni dejavnosti, krepiti zanimanje za tehnično kulturo in seveda tudi izpostaviti dijake, ki izkažejo največjo raven pridobljenega znanja med šolanjem.