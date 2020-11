Dijaki oživili malo tržnico

Na hodnikih stare tržnice je bilo živahno.

Prostori so bili potrebni prenove. FOTOGRAFIJE: arhiv GBC Slovenija

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija je pred dnevi s podporo ministrstva za okolje in prostor izvedlo praktično delavnico za dijake, ki se na Srednji gradbeni šoli in gimnaziji Maribor (SGŠG) izobražujejo za poklic slikopleskarja.Tokrat so se lotili dotrajanih stenskih površin male mariborske tržnice v Dominkuševi ulici, ki namerava svojo sezonsko ponudbo razširiti še na ekološke izdelke.Za osvežitev tržnice z novimi odtenki je barve iz družine Jupol prispevala družba JUB, napravo za strojno nanašanje barv pa podjetje Wagner., ki je na SGŠG Maribor odgovoren za praktični pouk in izvedbo šolskih delavnic za bodoče slikopleskarje, je izvedbo delavnice toplo pozdravil: »Na šoli radi sodelujemo pri projektih, kjer lahko dijaki pridobijo izkušnje na terenu in si hkrati gradijo še druge vrednote, pomembne pri njihovem odraščanju, te pa se odražajo v koristih za naše občane in tudi mesto.«Pobuda za barvito prenovo male tržnice je prišla od mariborske Snage. »Da bi ji vdihnili lepšo podobo in jo s tem tudi oživili. Seveda smo morali malce pohiteti, saj nas poleg pozne jeseni, ko sredi oktobra postaja vreme vse hladnejše, omejuje še koronavirus.« Ambrož je še povedal, da se takih projektov vselej razveselijo, saj so dijaki pri delu še bolj natančni. »Rezultate njihovega dela namreč ocenjuje tudi širša javnost.«Pri barviti prenovi notranjih prostorov male tržnice je sodelovalo 15 dijakov prvega in drugega letnika slikopleskarske smeri. Skupaj so prenovili okoli 200 kvadratnih metrov stenskih površin, prebarvali pa so tudi kovinske okvirje oken. Ko bodo dopuščale razmere, bodo pobarvali še stebre, ki jih bodo krasili motivi rastlin.