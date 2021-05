Dijaki izdelujejo cepelin

236,6 metra je bil dolg graf zeppelin.

V zadnjih tednih je na Srednji lesarski in gozdarski šoli Maribor še posebno živahno. Tamkajšnji dijaki in učitelji namreč izdelujejo maketo cepelina graf zeppelin v razmerju 1 : 100, ki bo od 19. junija letos krasila razstavo Muzeja narodne osvoboditve Maribor.Graf zeppelin, ki je z 236,6 metra dolžine v svojem času veljal za največjo zračno ladjo na svetu, je vzdolž Drave poletel pred devetdesetimi leti, 12. julija 1931. Prelet nad severovzhodno Slovenijo je bil za tiste čase, predvsem v Mariboru, velika atrakcija. Kot so nam povedali na LŠ Maribor, maketo izdelujeta dijakain, načrte pa je pripravil. Mentorja zanimivega projekta sta, inž. lesarstva – učitelj praktičnega pouka, in, inž. lesarstva in laborant na Višji strokovni šoli za les in oblikovanje.Ko je padla ideja za izdelavo makete, ta meri slaba 2,4 metra, so v šoli takoj bili za. Kot pravi Marjan Kumer, bo cepelin po osrednji razstavi v Muzeju narodne osvoboditve Maribor visel v razstavni vitrini njihove šole, zato je takšno sodelovanje zanje velika promocija. Dodaja, da so dijaki projektu zelo predani in so večino dela že opravili. Mentorji predvidevajo, da bodo porabili več kot 230 ur, saj so se izdelave lotili strateško, po korakih. Na največje težave so naleteli ob zbiranju dokumentacije.»Do načrta je zelo težko priti. Delamo po slikah, ki smo jih našli na internetu. Uspelo nam je pridobiti dolžino in obseg. Našli smo tudi posnetek izdelave, ki nam je zelo koristil. Razmerja makete so pravilna, podrobnosti, kot je gondola, pa moramo prilagoditi,« pravi Kumer in dodaja, da so najprej izdelali centralno os, ki je služila kot osnova.Tja so pritrdili rebra in kolobarje, ki združujejo celotno maketo in ji dajejo obliko, prekriva jo furnir. Celoten izdelek je iz lesa. Ekipa treh dijakov in dveh mentorjev je še posebno hvaležna direktorju in ravnatelju šole, ki je ideji, da bi v pripravo razstave vključili tudi dijake, takoj prižgal zeleno luč.