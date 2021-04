Dijak Tim je heroj korone in navdih vsem Slovencem

Na mladih svet stoji. Pa naj se sliši še tako oguljeno. Da je treba mladim dati priložnost, jim zaupati in verjeti, da bodo ustvarili boljši svet, je kronski dokaz 19-letni dijak Tim Baumkirher iz Tržišča, dijak novomeške srednje zdravstvene in kemijske šole. Aktiven je v Trubarjevem domu upokojencev v Loki pri Zidanem Mostu. Predvsem pa je bil tam, ko je bilo najhuje. »Od prvega letnika že delam tam, potem sem bil tam tudi za vikende in med počitnicami. Spomnim se oktobra, v domu so se pojavile prve okužbe. Jasno so mi povedali, da lahko končam delo in da me s tem ne bodo obremenjevali....