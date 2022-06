Ministrica za digitalizacijo udarila po digitalnih bonih: ukinila bi jih, če bi lahko

Digitalni bon '22 je dobroimetje v vrednosti 150 evrov v informacijskem sistemu finančne uprave, unovčljiv za nakup računalniške opreme. Zanj ni treba zaprositi in ne prejme se ga v fizični obliki. Njegov namen je spodbujanje digitalne vključenosti, piše na spletni strani vlade.

Ministrica brez resorja Emilija Stojmenova Duh, zadolžena za digitalno preobrazbo, pa t. i. digitalni bon ostro kritizira.

Kdo so upravičenci? Če ste 12. marca 2022 imeli stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in ste bili takrat: šoloobvezen otrok, vpisan v 7., 8. ali 9. razred,

dijak srednje šole,

študent višje šole po predpisih o višjem strokovnem izobraževanju,

študent študijskega programa prve, druge ali tretje stopnje po predpisih o visokem šolstvu ali

stari 55 let ali več in se boste udeležili izobraževanja na področju digitalne pismenosti, subvencioniranega po zakonu o spodbujanju digitalne vključenosti,

če izpolnjujete zgornje pogoje in se šolate v tujini.

Na twitterju je zapisala, da je ta namenjen predvsem financiranju v tujini narejene opreme, pri razvoju katere naša podjetja niso imela nobene bistvene vloge in/ali koristi, zanj pa bomo porabili slabih 60 milijonov evrov.

Ministrica v več objavah na omenjenem omrežju opozarja, da digitalni bon ne bo pomagal pri dvigu digitalne pismenosti ali digitalne vključenosti: »Ravno nasprotno – povečal bo tako digitalni, kot socialni razkorak. Seveda sem jezna, da porabljamo toliko denarja za nakup opreme, ob dejstvu, da bi lahko ta sredstva bistveno bolj koristno uporabili. Seveda, bi preklicala v trenutku, če bi bilo to možno. Ampak ni.«

Po mnenju ministrice tudi višina bona ni primerna. Pravi, da socialno ogroženim ne bo omogočila nakup opreme, ki jo potrebujejo, medtem ko bo ostalim, ki opremo že imajo, omogočila nakup dragih pripomočkov, ki v nobenem pogledu ne bodo prispevali k dvigu digitalne pismenosti.

Kritična je do prejšnje vlade, ki je bon uvedla, saj da so »čeprav smo veliko poslušali, kako bo bon pomagal tudi starejšim, ’pozabili’ omeniti število starejših, ki bodo lahko koristili bon. ’Pozabili’ so tudi razmisliti, kako bodo do usposabljanj prišli mobilno ovirani, torej osebe, ki bi jim digitalizacija še posebej prišla prav.« Všeč ji ni niti način unovčevanja bonov, kot si ga je zamislila prejšnja vladna struktura, saj po njeno pravilo »first come, first serve« (kdor prvi pride, prvi melje, op. p.) ni pravi način, da uloviš osebe, ki nimajo digitalnih znanj in veščin.

Začetek uporabe bonov je 15. junij, porabiti jih je treba do 30. novembra 2022. Vse, kar morate vedeti o njih, preberite tukaj.