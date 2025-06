DIGGIT razglasil najboljše: »Včasih je 'koktajl' dejansko vse, kar potrebujemo«

Nagrade DIGGIT za najboljše digitalne dosežke v slovenskem prostoru so na slovesni prireditvi podelili delom, ki so najbolj navdušila žirijo. Tej je letos predsedovala Tina Šubic Konda, vodja oddelka za digitalni in vsebinski marketing pri zavarovalnici Generali.

Predsednica žirije je ob zaključku tekmovalnega dela DIGGIT-a dejala, da so bile letošnje prijave izjemno raznolike – od projektov, ki so digitalno uporabili predvsem kot »koktajl« različnih kanalov, do drzno zasnovanih rešitev, ki so temeljile na strateškem uvidu in digitalnih inovacijah ter z njimi dosegale zavidljive rezultate.

»Članom žirije se moram iskreno zahvaliti, saj so resnično zavihali rokave in se poglobili v vsako prijavljeno delo in si pri vsakem vzeli čas za tehten premislek. Prav zato imamo na festivalu tudi raznolike kategorije – ker različne okoliščine ustvarjajo različne cilje, ti pa narekujejo zelo različne pristope. Včasih je 'koktajl' dejansko vse, kar potrebujemo,« pravi.

Dodaja, da so naleteli tudi na prijave, kjer rezultati niso povsem odražali zastavljenih ciljev ali pa je bila povezava med cilji in izvedbo zares zelo kreativna. »Zato vsem prihodnjim prijaviteljem svetujem, da svoje projekte pogledajo z distance in si iskreno zastavijo vprašanje: kakšno vlogo je digitalno okolje igralo v projektu in kakšno vrednost smo s projektom resnično ustvarili?«

Velike nagrade so prejeli

Digitalna inovacija: »Hitri nakup s Petrol GO« (Petrol)

Digitalna strategija: »Ali tveganje živi na vašem naslovu?« (Zavarovalnica Triglav)

Digitalni oglas: »DIY menu« (agencija: Futura DDB, naročnik: Alpe-Panon)

Digitalna kampanja: »Prva mešanica začimb za slovenske jedi« (agencija: Agencija 101, naročnik: Podravka)

Strani in profili na družbenih medijih: »TikTok profil MERKUR« (agencija: 916 HUB in naročnik: MERKUR trgovina)

Digitalna učinkovitost: »Uporaba AI ojačevalnega učenja (reinforcement learning) za povečanje prodaje v platformi Ljubljana Airport FLY« (agencija: iPROM, naročnik: Fraport Slovenija)

Zlati likalnik za digitalno osebnost leta je prejela Jerneja Faletič, ena od najbolj predanih digitalnih poznavalk pri nas. Zlati likalnik podeljujemo izjemnim posameznikom, ki digitalno tehnologijo razumejo kot učinkovit pripomoček in orodje pri kreativnih rešitvah. Pokrovitelj zlatega likalnika je Zavarovalnica Generali.