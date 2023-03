Diamantno poroko sta Marija in Jože proslavila z najdražjimi

V družbi najdražjih sta 60.obletnico poroke proslavila Marija in Jože Potočnik iz Oseka v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah. V dolgem skupnem življenju je bilo tudi nekaj težkih trenutkov, a so ljubezen, spoštovanje in razumevanje premagali vse ovire. Jože, ki se je leta 1937 rodil na Zgornji Ščavnici pri Sveti Ani, se je po končani osnovni šoli in izobraževanju za ključavničarja zaposlil v mariborski Metalni, Marija (1944), ki se je rodila v Oseku, pa sprva ni bila v službi.

Po poroki leta 1963 sta se preselila v Maribor, v skromno stanovanje s kuhinjo in eno sobo, v katerem sta živela z lastnico in njenima dvema otrokoma. Sledile so nove preizkušnje, ko je moral Jože za leto dni na usposabljanje v Nemčijo, sama pa je delala v Svili, nazadnje pa je bil trud poplačan, saj sta si lahko končno privoščila novo stanovanje.

Sledila je selitev na podeželje, kjer s sinom Albertom in snaho Nado živita še danes. Imata še dva vnuka in dva pravnuka.