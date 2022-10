Diamantno poroko obhajala v Prlekiji

Med diamantne poročence sta se v Križevcih pri Ljutomeru zapisala zakonca Janko in Zofija Bukovec iz Stare Nove vasi. Prvič sta se poročila v Studencih v cerkvi svetega Jožefa v Mariboru, kjer sta nekaj časa živela in delala. Janko je rojen leta 1942 v Stari Novi vasi in se je izučil za kovača, Zofija, rojena leto pozneje v Lenartu v Slovenskih goricah, pa se je izučila za pletiljo v tovarni Pik v Mariboru. Kmalu po poroki ju je pot ponesla v tujino, našla sta si delo na Švedskem in bila tam do upokojitve. Dejavna sta bila v Kulturnem društvu Ivan Cankar, v katerem so se srečevali tamkajšnji izseljenci, Zofija ga je nekaj časa celo vodila. Na začetku je bilo v njem kar 165 članov. Janko je plesal v folklorni skupini, kjer so negovali in ohranjali slovenske ljudske plese. Čeprav že vrsto let živita v Stari Novi vasi, kjer sta si s prihranki uredila topel dom, se še rada podata na Švedsko, kjer živijo tri njune hčerke z družinami. Zakonca sta prišla jesen življenja živet v Prlekijo. Kot dobra plesalca sta bila vrsto let dejavna v folklornih skupinah v Križevcih in Veržeju. Janko je prostovoljni gasilec PGD Stara Nova vas, žena pa ga podpira. Rodile so se jima štiri hčerke, kot pradedek in prababica sta ponosna na devet vnukov in eno pravnukinjo.

Občina in Društvo upokojencev Križevci sta jima podarila diamantno poročno listino, ki ju bo še dolgo spominjala na praznovanje diamantne poroke.