V farni cerkvi sv. Benedikta je potekalo posebno slavje, s katerim so fara in farani župnije počastili 65 let mašništva Ivana Zajnkoviča. Čeprav je bil delovni dan, so verniki napolnili cerkev, na slavje so prišli tudi njegovi sorodniki iz Razkrižja. Zahvalno mašo je v navzočnosti 17 duhovnikov daroval kar slavljenec sam. V omenjeni župniji je služboval 39 let, zdaj pa je duhovni pomočnik dekanu in župniku Marjanu Roli. Slavljencu so se za dolgoletno vodenje župnije zahvalili člani župnijskega pastoralnega sveta in sedanji župnik Rola ter mu zaželeli veliko zdravja. Za visoki jubilej je Zajnk...