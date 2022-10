Diamantna Marija in Janez

V prleški vasici Ključarovci pri Ljutomeru jesen življenja preživljata zakonca Marija in Janez Jagodič. Spoznala sta se v Mariboru, iskrica ljubezni pa ju veže v dobrem in slabem že dolgih 60 let. Kar 30 let sta živela in delala v štajerski prestolnici.

Janez, rojen leta 1938 v Šmarjah pri Jelšah, se je izučil za kovača in ob delu končal tehnično šolo, zaposlen je bil kot vodja oddelka v tovarni TVT Borisa Kidriča Maribor, kjer so izdelovali železniške vagone. Marija, rojena leta 1938, je bila zaposlena kot bolničarka v Splošni bolnišnici Maribor. V zakonu se jima je rodil sin Bojan, ponosna pa sta na vnuka Timoteja. Zakonca Jagodič sta člana Društva upokojencev Križevci, člana krajevne organizacije Rdečega križa Ključarovci, bila sta aktivna člana PGD Ključarovci, zdaj sta podporna člana.

Praznovanje je bilo v družinskem krogu. Ob okrogli obletnici sta prejela listino o diamantni poroki. Lepe želje so jima voščili župan mag. Branko Belec, predsednica upokojencev Milica Hamler in župnik Štefan Vinkovič. Rada prebirata tudi Slovenske novice.